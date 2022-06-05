قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

حصلت قناة TIME SPORTS على حقوق البث لمباراة مصر وغينيا في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، والتي ستقام مساء اليوم بملعب القاهرة في تمام الساعة 9 مساءً، وسط حضور كبير.

ومن المقرر أن يدير المخرج أسامة الهواري المباراة التي ستنقل عبر الوحدة 24 بتقنية 4K.

يمكن استقبال القناة عبر البث الأرضي الرقمي، والتي تبث بصيغة HD في جميع أنحاء مصر.

ومن المتوقع أن يستخدم المخرج 21 كاميرا بزوايا مختلفة، بما في ذلك كاميرات Super Solution وCrane.

معلق مباراة مصر وغينيا يعلق على المباراة المعلق الرياضي أيمن الكاشف، عبر قناة TIME SPORTS المجانية المتاحة للجمهور في جميع محافظات مصر.

المباراة هي الأولى التي يشارك فيها الكابتن إيهاب جلال، المدرب الجديد للمنتخب الوطني، في الإدارة، ومن المتوقع أن يقود المنتخب المصري الدولي محمد صلاح الفريق بعد قدومه إلى مصر قبل يومين.

وانضم إلى قائمة الفريق، الذي أصبح في حالة معنوية كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية.