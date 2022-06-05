خبير اقتصادي: الزيادة في الدولار الجمركي ليس لها علاقة بالسلع الأساسية.. فيديو

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة في الدولار الجمركي تتعلق فقط بالجمارك وليس بالسلع الأساسية، لافتًا إلى أن الدولار الجمركي هو معيار الوزن الذي يحسب الجمارك على البضائع المستوردة.

وأضاف "العمدة"، خلال لقائه على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر لديها اتفاقيات تجارة حرة مع عدة كتل تسمح للبلاد بالاستيراد بدون جمارك، موضحًا أن الجمارك ستزيد فقط من 2-3٪، مشيرًا إلى أن القطاعات التي ستشهد ارتفاعًا في الأسعار بسبب ارتفاع الدولار الجمركي هي السلع الفاخرة ومستحضرات التجميل والسيارات والجلود والفواكه المستوردة والخضروات.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر وقعت اتفاقيات تجارة حرة مع السودان، وبالتالي لن ترتفع أسعار اللحوم المستوردة التي تدخل البلاد بدون جمارك، مؤكدًا على ضرورة فرض الرقابة على السوق لمنع ارتفاع الأسعار.

