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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.. بولندا تطالب مواطنيها بجمع الحطب من الغابات للتدفئة

صدى البلد

طالبت بولندا مواطنيها بجمع حطب الوقود من الغابات وذلك من أجل استخدامه في التدفئة وسط ارتفاع تكاليف الطاقة في البلاد.

وحسب "يورونيوز"، قالت حكومة بولندا إنها تتخذ خطوات لتسهيل جمع الحطب على الناس في محاولة لتخفيف الضغط الناجم عن ارتفاع فواتير الطاقة ونقص الفحم.

وقال نائب وزير المناخ والطاقة إدوارد سياركا: "من الممكن دائمًا، بموافقة عمال الغابات، جمع الفروع للوقود".

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وفى حديثه إلى القناة التلفزيونية البولندية "بولسات"، ذكّر المتحدث باسم الغابات الحكومية ميشال جزوفسكي أولئك الذين يرغبون في جمع الحطب أنه يجب عليهم أولاً الحصول على إذن من وحدة الغابات المحلية.

وقال "حتى المكالمة الهاتفية تكفي"، لكنه أضاف أن الناس يمكنهم فقط أخذ الحطب الموجود بالفعل على الأرض، ولا يمكنهم قطع الأشجار.

وتلوم حكومة رئيس الوزراء ماتيوز موراويكى التحرك الروسي ضد أوكرانيا على زيادة التكاليف، واصفة إياه بـ "بوتينفلاسيا" - أو "التضخم بوتين".

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و يقول النقاد إن اللوم يقع جزئيًا على الحرب، ويجادلون بأن التكاليف ارتفعت لمدة سبع سنوات بموجب سياسات الإنفاق الاجتماعي للقانون والعدالة، والتي تشمل المساعدات النقدية للأسر التي لديها أطفال وكبار السن.

وقال دونالد تاسك، زعيم حزب "المنبر المدني" المعارض يوم الجمعة: سنقوم جميعًا بجمع الحطب. لأنه يبدو أن هذه هي أحدث فكرة لمنع الفقر البولندي الذى أعده القانون والعدالة لنا جميعًا.

حزب القانون والعدالة يبحث طرق للتخفيف من أزمة الطاقة


وقال حزب القانون والعدالة أنه يبحث عن طرق للتخفيف من أزمة الطاقة، مشيرًا إلى أن ثماني سفن تحمل أكثر من 700 ألف طن من الفحم في طريقها إلى بولندا.

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