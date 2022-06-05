أستاذ علوم سياسية: الحرب الروسية الأوكرانية لها تداعيات خطيرة على العالم ..فيديو

كشف الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن أن احتفالية إفطار الأسرة المصرية ضمت قطاعات مختلفة من المجتمع المصري وذلك في إطار من المكاشفة والمصارحة، وكان هناك تمثيلا لقطاعات مختلفة واتجاهات سياسية متعددة، مشيرا إلى أن هذا أحد أشكال الحوار المجتمعي في مصر والذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من فترة قريبة.

وأضاف "بدر الدين"، خلال لقائه على قناة "الحدث اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية أصدر العديد من القرارات المهمة والتي تضمنت توجيهات للحكومة لمعالجة المشكلات والتحديات وخاصة الاقتصادية، كما تحدث عن التغيرات التي يشهدها العالم ومصر سواء الفترة الماضية أو الآن والتي أدت لتداعيات مختلفة على مصر وكل الدول.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت لتداعيات خطيرة على العالم كله والوضع الاقتصادي فيه وعلى مصر بالتأكيد، وهي كلها قضايا تم تناولها في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الرئيس دعا إلى حوار وطني خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع أن يكون هذا الحوار بين قطاعات وفئات مختلفة كحوار وطني سيتم فيه مناقشة الصعوبات والتحديات ووضع السياسات والاستراتيجيات الملائمة لمواجهة هذه التحديات.