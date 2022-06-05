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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

شاهد.. اللمسات الأخيرة لتأمين مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

صدى البلد

انتشر رجال الأمن باستاد القاهرة لتامين مباراة منتخب مصر وغينيا اليوم الأحد التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي، في افتتاح مشوار الفريقين بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.
ويشهد ستاد القاهرة انتشارا أمنيا للأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، حتى فتح الأبواب واستقبال الجماهير، وصولا لانتهاء المباراة، وتأمين نجوم المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح. 


وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية غرف عمليات لتأمين الجماهير قبل انطلاق المباراة بساعات، فضلًا عن تأمين ممر اللاعبين وطاقم التحكيم، وتأمين حافلات اللاعبين.
ويبدو التشكيل الأقرب للمنتخب أمام غينيا مكونا من:


محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، وفى الدفاع الرباعي كريم حافظ ومحمود "الونش" وياسر إبراهيم وعمر جابر، وفى الوسط الثلاثي  حمدي فتحي وعمرو السولية ومهند لاشين، وفى الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن "تريزيجيه".
 وكان إيهاب جلال قد ضم 29 لاعباً لقائمة منتخب مصر وجاءت الأسماء كالتالى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازي - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد النني -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشه - أحمد حمدي - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.

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