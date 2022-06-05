عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدة لحقوق الإنسان: الأوطان تُبنى بالحوار وتدعيم البنية الأساسية للدولة

أرشيفية
أرشيفية

قال المستشار محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحوار هو أساس بناء الأوطان، منوها إلى أن الدعوة للحوار الوطني هدفها تلمس خطى الطريق في المرحلة المقبلة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف "عبد النعيم"، خلال على قناة “الحدث اليوم”، أن الدعوة للحوار الوطني تعبر عن عمق إرادة القيادة السياسية في مشاركة كل الأطياف السياسية لبناء المستقبل وتدعيم البنية الأساسية للدولة.

وأشار رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن الضامن الوحيد في إنجاح هذا الحوار الوطني هو توافر الإرادة السياسية وهو مسئولية كل الأطراف والتاريخ سيكون شاهدا على من تتوافر إرادته في إنجاح هذا الحوار.

وأوضح أن ترحيب الأحزاب بالمشاركة في الحوار الوطني خطوة محمودة وتعبر عن وجود وتوافر الإرادة لهذه الأحزاب للمشاركة في وضع رؤى توافقية حول التحديات المختلفة.

وأكد رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هناك أحزاب شرعت عن طريق كوادرها في وضع أوراق عمل جادة وقوية بمختلف القضايا والملفات والتحديات للعديد من الموضوعات.

حقوق الإنسان القيادة السياسية البنية الأساسية الجمهورية الجديدة الاطياف السياسية الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

محمد صلاح يقترب من برشلونة مجانا.. قصة ارتباط تاريخية بالبرسا.. فيديو

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

بعد انخفاضه 300 جنيه.. أسعار الأرز الأبيض والشعير بالسوق المحلي

وفاة أشهر رضيعة في العالم عن عمر يناهز 95 عاما

ترشيحاتنا

أوكرانيا تستعيد السيطرة على نصف مدينة سيفيرودونيتسك

أجرت عملية خامسة.. صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

إيران تستدعي سفير الهند وتبلغه احتجاجها على الإساءة للنبي محمد

المركزي: 78.6 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بين البنوك خلال 2020

وزير الخارجية يبحث تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة مع البنك الدولي

نابي كيتا يقود منتخب غينيا أمام مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

وفاة أشهر رضيعة في العالم عن عمر يناهز 95 عاما

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ