المتحدة لحقوق الإنسان: الأوطان تُبنى بالحوار وتدعيم البنية الأساسية للدولة

قال المستشار محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحوار هو أساس بناء الأوطان، منوها إلى أن الدعوة للحوار الوطني هدفها تلمس خطى الطريق في المرحلة المقبلة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف "عبد النعيم"، خلال على قناة “الحدث اليوم”، أن الدعوة للحوار الوطني تعبر عن عمق إرادة القيادة السياسية في مشاركة كل الأطياف السياسية لبناء المستقبل وتدعيم البنية الأساسية للدولة.

وأشار رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن الضامن الوحيد في إنجاح هذا الحوار الوطني هو توافر الإرادة السياسية وهو مسئولية كل الأطراف والتاريخ سيكون شاهدا على من تتوافر إرادته في إنجاح هذا الحوار.

وأوضح أن ترحيب الأحزاب بالمشاركة في الحوار الوطني خطوة محمودة وتعبر عن وجود وتوافر الإرادة لهذه الأحزاب للمشاركة في وضع رؤى توافقية حول التحديات المختلفة.

وأكد رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هناك أحزاب شرعت عن طريق كوادرها في وضع أوراق عمل جادة وقوية بمختلف القضايا والملفات والتحديات للعديد من الموضوعات.