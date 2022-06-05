صحة النواب: الرئيس السيسي يسعى لانتشال سكان إفريقيا من الأمراض والأوبئة

أكد النائب محمد سليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مؤتمر صحة إفريقيا يمثل إنطلاقة نحو حياة صحية أفضل في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القارة الإفريقية متوقع أن تحقق نتائج متقدمة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف النائب محمد سليم، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية، وضع على رأس أولوياته دعم الدول الإفريقية النامية، خاصة في قطاع الدواء، والتي حققت فيه مصر استكفاءًا محليًا بنسبة تصل إلى 96 % من حجم احتياج السوق المصري، ولدينا فائض للتصدير.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى أن إطلاق الرئيس مبادرة لدعم الدول الإفريقية وتوفير لقاحات الكورونا لهم، تأتي في إطار اهتمام وتواجد الدولة المصرية في قلب القارة الإفريقية، ومساندة سكان إفريقيا وعدم تركهم عرضة للهلاك بسبب الأمراض المتوطنة والمنتشرة سواء على الصعيد الدولي أو المحلي.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن توفير 30 مليون جرعة لقاح كورونا لأشقائنا في الدول الأفريقية، متابعا: أرجوا تنسيق الأمر مع الاتحاد الأفرقي.

واسترسل “الرئيس السيسي” خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الإفريقي:" إذا كانت الأزمة عالمية فستكون أفريقيا لوحدها، متابعا: أفريقيا لديها موارد هائلة في كل شيء، بداية من الموارد البشرية وإلى الآخر".

وأضاف: إحنا قدراتنا الاقتصادية لا تتيح تقديم خدمة طبية بمعايير عالمية لـ 100 مليون بسهولة، ولكننا امتلكنا أفكار تمكنا من خلالهم تحقيق النجاح.