الرئيس قادر على انتشال القارة السمراء من الأوبئة.. نواب يشيدون بمؤتمر صحة إفريقيا.. ويؤكدون: الدولة حريصة على نقل خبراتها للدول الإفريقية

صحة النواب: الرئيس السيسي يسعى لانتشال سكان إفريقيا من الأمراض والأوبئة



حسن عمار: الدولة حريصة على نقل خبراتها في تحسين منظومة الصحة بأفريقيا



برلماني: مصر قادرة على حل المشكلات الصحية بقارة إفريقيا



انطلقت اليوم، الأحد، فعاليات المؤتمر الطبى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أطلق مبادرة بتقديم مصر لـ30 مليون جرعة للتطعيم ضد فيروس كورونا للأشقاء في الدول الإفريقية وبالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي.

من جانبهم، أكد أعضاء مجلس النواب أن المؤتمر وما نتج عنها من مبادرات للرئيس السيسي، ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بالقارة الإفريقية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قادر على قيادة إفريقيا للخروج من تفشي الأمراض والأوبئة.

وأكد النائب محمد سليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مؤتمر صحة إفريقيا يمثل إنطلاقة نحو حياة صحية أفضل في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القارة الإفريقية متوقع أن تحقق نتائج متقدمة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف النائب محمد سليم، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية، وضع على رأس أولوياته دعم الدول الإفريقية النامية، خاصة في قطاع الدواء، والتي حققت فيه مصر استكفاءًا محليًا بنسبة تصل إلى 96 % من حجم احتياج السوق المصري، ولدينا فائض للتصدير.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى أن إطلاق الرئيس مبادرة لدعم الدول الإفريقية وتوفير لقاحات الكورونا لهم، تأتي في إطار اهتمام وتواجد الدولة المصرية في قلب القارة الإفريقية، ومساندة سكان إفريقيا وعدم تركهم عرضة للهلاك بسبب الأمراض المتوطنة والمنتشرة سواء على الصعيد الدولي أو المحلي.

كما أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتقديم مصر لـ30 مليون جرعة للتطعيم ضد فيروس كورونا للأشقاء في الدول الإفريقية وبالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي.

وقال "أبو العلا"، لـ "صدى البلد"، إن مصر سباقة وتسعى دائمًا لمساعدة القارة الإفريقية ودعمها على مستوى القطاعات المختلفة، ومنها قطاع الصحة، مؤكدًا أن مؤتمر صح إفريقيا خطوة إيجابية في إطار العلاقات المصرية الإفريقيا وعودة مصر مرة أخرى كنواة لإفريقيا.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مؤتمر صحة إفريسقيا وما شهده من إطلاق مبادارت صحية للنهوض بالحالة الصحية للقارة الإفريقية، شيئ حميد جدًا، لافتًا إلى أن الرئيس لم يوجه فقط بتقديم 30 مليون جرعة لقاح ضد كورونا، بل يشمل أيضًا عرض جميع الخبرات المصرية في مجال الصحة ونقلها للقارة الإفريقية، إضافة إلى نقل المبادرات التي قامت بها مصر لدول القارة ومنها القضاء على فيروس سي.

وأوضح أن كل مشكلات مصر الصحية تعاني منها إفريقيا بل وأكثر، لكن مصر سباقة لحل تلك المشكلات، ويجب أن نضع في الاعتبار أن خبرة مصر كبيرة جدا لحل المشكلات الصحية التي تعاني منها القارة الإفريقية.

فيما رحب النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة لتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد فيروس كورونا للأشقاء في الدول الأفريقية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، خلال فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الأول، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الاهتمام الرئاسي بالملف الأفريقي والارتقاء بالقارة السمراء .

وشدد "عمار"، على أن الدولة تحرص على مساندة الأشقاء الآفارقة ونقل الخبرات بين دول إفريقيا بما يسهم في مستقبل أفضل للقارة بأكملها، ومن بين ذلك يأتي القطاع الصحي والذي شهد خلال الفترة الماضية اهتمام غير مسبوق من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتحسين أداء الخدمة الصحية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ذلك تترجم في إطلاق مبادرات رئاسية تدعم صحة المصريين والتي تصل لأكثر من ١١ مبادرة، إضافة إلى تجربة مصر الرائدة والتي شهد لها العالم وهي القضاء على فيروس سي من خلال فحص 70 مليون مواطن وعلاج 2 مليون مواطن بتكلفة تصل ل 3 مليارات جنيه.

ولفت "عمار"، إلى أنه لا يمكن التغافل عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لما تقوم به من تقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة للمنتفعين الجديدة والتي تم تطبيقها في 5 محافظات كانت بورسعيد أولي المحافظات التى اختصها الرئيس وتشغيل ما يقرب من 9 مستشفيات و35 وحدة ومركز صحة أسرة تضمها المنظومة بالمحافظة، وتحرص الدولة على مد مظلته إلى جميع المواطنين خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية لتحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة.