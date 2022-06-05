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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قوة مصر الناعمة.. رئيس شباب النواب يشارك في حفل تكريم محمد صلاح

رئيس شباب للنواب
رئيس شباب للنواب يشارك في حفل تكريم محمد صلاح

شارك الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، في حفل التكريم الذي أقامه اتحاد الكرة للاعب المنتخب المصري محمد صلاح بمناسبة فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي وذلك بحضور  وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة جمال علام .

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية ، إن لجنة الشباب تقدر الاسهامات الكبيرة التي قام بها محمد صلاح من أجل الكرة المصرية ، وحرصه دائما على تقديم أداء جيد لرفع اسم المنتخب الوطني متابعا "صلاح فخر مصر والعرب "

وأشار الي ان محمد صلاح يمثل قوة مصر الناعمة في عالم الرياضة ، لاسيما انه يتميز بشعبية جارفة في مختلف دول العالم ، مشيرا الي ان صلاح واجهة مشرفة للمصريين وأن ذلك التكريم يعبر عن تقدير الشعب المصري والقائمين علي الرياضة لجهوده الكبيرة .

ونظم  اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، احتفالية لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد بمشاركة وزير الشباب ورئيس لجنة الشباب بمجلس النواب .

ويدخل المنتخب الوطني، بقيادة إيهاب جلال، في التاسعة مساء اليوم، الأحد، مباراة غاية فى الأهمية أمام منتخب غينيا، بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، حيث يتواجد منتخب الفراعنة بالمجموعة الرابعة برفقة كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

اتحاد الكرة مجلس النواب الدوري الإنجليزي وزير الشباب محمد صلاح

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