عبد الرحمن رضا يفوز بالميدالية الفضية في بطولة البحر المتوسط للناشئين

فاز عبد الرحمن رضا، لاعب جمباز النادي الأهلي ومنتخب مصر، بالميدالية الفضية في بطولة البحر المتوسط للجمباز الفني للناشئين المقامة في تركيا.

وشهدت البطولة تفوقًا كبيرًا للاعب الأهلي، حيث تمكن عبد الرحمن رضا من حسم الميدالية الفضية على جهاز حصان الحلق بعد أداء مميز للغاية.

يقود جهاز الجمباز بالنادي الأهلي الدكتور محمد حبيب فؤاد رئيسًا، ويعاونه عرفات أحمد ‏المدرب العام لقطاع الرجال، ويدرب الفريق كل من الدكتور كريم عبد الرحمن وعادل ربيع ‏مدربي الدرجة الأولى للرجال، والدكتور هشام عبد الحميد مدير المدارس والأكاديميات، ‏والدكتور حسين البسيوني نائب رئيس المدارس والأكاديميات بالشيخ زايد.‏

فيما يضم الجهاز الإداري طارق حلمي مديرًا إداريًّا، ويحيى مصطفى، ووائل ياسين، ويوسف ‏محمد، وعبد الله نبيل إداريين، ويقود الجهاز الطبي الدكتور أحمد مسعد (طبيب الجهاز) ‏والدكتورة عمر عدلي إخصائية العلاج الطبيعي.‏