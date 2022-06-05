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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

8 توصيات من سياحة النواب لتعظيم تنافسية مصر للطيران للأسواق الحرة دوليًا

صدى البلد

عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا، عصر اليوم، لمناقشة جهود شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، فيما يتعلق بتطوير الشركة لتحقق التنافسية الدولية.

جاء ذلك بحضور أمجد أحمد عارف مستشار وزير الطيران المدنى للشئون السياسية والبرلمانية، ورضا أحمد محمد متولي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، ومحمد حمدي طاهر  مدير إدارة الشئون المالية بالشركة.

وأصدرت اللجنة في نهاية الاجتماع مجموعة من التوصيات لوزارة الطيران لتحقيق التنافسية المناسبة لشركة مصر للطيران، جاءت كالتالي:

1- الاستعانة بشركة هندسية متخصصة في أعمال الديكور لتحسين شكل المعارض بداخل صالات المطارات.

2- تحفيز ومشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخاصة بالشركة وعمل أدوات جذب داخل فروع السوق الحرة.

3- وضع خطة استراتيجية طويلة المدى لأعمال التطوير بالتنسيق مع الشركة القابضة للمطارات.

4- سرعة تفعيل البروتوكول الموقع بين الشركة وبين وزارة السياحة بخصوص عرض المستنسخات في معارض الشركة.

5- دراسة مد فترة الشراء من أفرع السوق الحرة إلى 72 ساعة بدلاً من 48 ساعة.

6- التنسيق مع مصلحة الجمارك للتعامل مع الشركة في صالات الوصول كما هو الحال في صالات السفر.


7- تحديد الأولويات في خطة التوسعة للمعارض، بإعطاء الأولوية للمعارض بمطارات المدن السياحية.

8- موافاة اللجنة بموقف الشركة من الدمج الناتج عن إعادة الهيكلة، والأهداف التي استدعت ذلك، وخطتها لتدريب العاملين.

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