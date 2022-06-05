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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأمين العام للجنة الأولمبية ينفي استبعاد الششتاوي

صدى البلد

نفى المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية الخبر الذي نشر عن استبعاد ممدوح الششتاوي من منصبه كمدير تنفيذي للجنة الأولمبية المصرية.

وقال العريان: ”لا تزال المفاوضات مفتوحة داخل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، حقيقة ما حدث أننا عرضنا على الششتاوي تغيير المسمى الوظيفي من مدير تنفيذي للجنة إلى مدير تسويق وذلك لبراعة الششتاوي في مجال التسويق وحاجة اللجنة الأولمبية لرعاة“.

وأضاف العريان: ”مجلس اللجنة الآن في مفاوضات مع الششتاوي وفي حالة الاتفاق وموافقته على هذا العرض سنقوم بدراسة أمر منصب المدير التنفيذي للجنة فمن الممكن أن يقوم أحد أعضاء المجلس بشغل هذا المنصب كقائم بالأعمال أو تكليف أحد بهذا المنصب“.

وأكد العريان أنه لم يتم التواصل مع اللواء أيمن شويته رئيس اتحاد الكانوي كاياك من أجل شغل هذا المنصب، وأوضح أن ما نشر عن أن ذلك بهدف ترشيد النفقات ليس له اساس من الصحة.

وأنهى العريان تصريحاته مؤكدًا أن اللجنة الأولمبية المصرية تعمل ككيان واحد من أجل مصلحة الرياضة المصرية وأن هناك تفاهم وتناغم بين جميع الأعضاء وأن أي قرارات يتم اتخاذها بالتوافق مع جميع الأطراف.

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