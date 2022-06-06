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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ما يخبئه لك برجك

ابراج
ابراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

إذا كنت مولودًا في يوم 6 يونيو اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم سيكون مهمًا جدًا بالنسبة لك من وجهة نظر العمل.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 6 يونيو فإن ذلك أن اليوم سيكون اهتمامك الكامل بالمال ويمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة لتقوية وضعك المالي.

 قد تخطط أيضًا لبيع عقار قديم. بالحديث عن عملك ، يُنصح الموظفون بالتركيز أكثر على عملهم. استخدم وقتك بحكمة واعمل بجد. 
 

نصيحة لمواليد 6 يونيو

سيكون هذا الأسبوع مشغولاً إلى حد ما بالنسبة لك  وقريبا سوف تحصل على النجاح. قد يضطر رجال الأعمال إلى النضال كثيرًا اليوم. 

هناك احتمال وجود عقبة في عملك ومع ذلك ، يُنصح بالتصرف بحكمة عندما يحين الوقت المناسب ، ستختفي مشكلتك هذه. 

ستكون الظروف طبيعية في حياتك الشخصية وبالحديث عن صحتك ، قد تواجه بعض المشاكل المتعلقة بخصرك أو ظهرك.

الفلك حظك اليوم توقعات الابراج مواليد 6 يونيو حظك اليوم وتوقعات الأبراج

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