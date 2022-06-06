مستشار برنامج المناخ العالمي: مصر من الدول الأولى التي شاركت في التنمية المستدامة.. فيديو

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، إن مصر من الدول الأولى التي شاركت في التنمية المستدامة وفي جميع مؤتمرات البيئة.



وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "قضية البيئة في السابق كانت رفاهية، أما الآن الأفراد العاديين أصبحوا يدركون أن قضية البيئة والمناخ تؤثر على حياتهم وعلى غذائهم".

وأشار: "إذا وصلنا لارتفاع في درجة حرارة سطح الكرة الأرضية وتخطينا درجة ونصف في 2040 ستكون مشكلة كبيرة، وإذا تخطينا درجتين ونصف في 2050 من المتوقع أن حجم الكوارث سيكون كبيرا جدا".