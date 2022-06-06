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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محمد النمر: الحوار الوطني يعزز قدرة المجتمع فى مواجهة التحديات

المهندس محمد النمر
المهندس محمد النمر في حواره لـ صدى البلد

قال المهندس محمد النمر رئيس الحزب العربي الناصري أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني الذي تم الإعلان عنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ليشمل الجميع من كافة التيارات الحزبية والمدنية والشبابية، خطوة هامة طال انتظارها من أجل تصحيح المسار السياسي مرة  أخرى، منوها إلى الترحيب الكبير الذي أعلنته القوى والأحزاب السياسية لهذا الحوار، كبداية وفرصة جديدة تزيد مناعة المجتمع وقدرته فى مواجهة كل التحديات والأزمات التي تعصف بمصر والمنطقة والعالم.

ولفت المهندس محمد النمر رئيس الحزب العربي الناصري، النظر خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى الاستعداد الجيد من قبل الأحزاب السياسية لهذا الحوار، أملا في استغلاله بالشكل الأمثل الذي يلبي طموحاتهم وتجاوز المرحلة الراهنة خاصة مع وجود تحديات وضرورة وضع تصورات لها، والدخول في مرحلة جديدة تتسم بالديمقراطية.

وأكد رئيس الحزب العربي الناصري دور الإعلام المصري في إنجاح هذا الحوار وتوفير أجواء مناسبة له، مطالبا منه بضرورة إعطاء المعارضة فرصة أكبر في الظهور، والتركيز على الآراء المختلفة والبناءة، لأن الآراء الموالية أخذت حقها خلال الفترات السابقة ولن تقدم إفادة جديدة، حتى نكون أمام مبعث جديد لفكرة تبادل الرأي عن طريق النقاشات المفتوحة  والموضوعية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي المهندس محمد النمر الحزب العربي الديمقراطي الناصري المسار السياسي

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