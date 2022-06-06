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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير: العالم يدفع فاتورة الصدمات الاقتصادية جراء كورونا والحرب الأوكرانية.. فيديو

الصدمات الاقتصادية
الصدمات الاقتصادية

قال الدكتور مدحت نافع، خبير الاستثمار والتمويل، إنه بعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب الروسية الأوكرانية معظم ما تصورناه عن قوة روسيا وقدرتها على إدارة تأكد أنه محدود.

وأضاف "نافع"، خلال حواره مع برنامج "المشهد" ، المذاع عبر فضائية"TEN"،  أن أوكرانيا وروسيا الدولتان الأكثر تضررا من الحرب والدائرة الأوروبية هي الأكثر تضررا نتيجة وصول عدد اللاجئين لأكثر من 4 ملايين لاجئ، وهذه فاتورة يدفعها الغرب، فضلًا عن اعتبار روسيا وأوكرانيا سلة غذاء للعالم، فضلًا عن تضررها بشكل كبير بأسعار الطاقة، والذي مرر هذا لرفع تكلفة كافة السلع الهامة.

وتابع خبير الاستثمار والتمويل، أن مصر تعتمد بشكل كبير على صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح والزيوت والذرة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعاني من صدمات اقتصادية منذ أزمة كورونا، وبدأت في التعافي ولكننا لم نتعافى بعد من الأزمة، ومازال هناك مخاوف من الإغلاق مر أخرى، موضحًا إلى العالم أجمع يدفع فاتورة الصدمات الاقتصادية جراء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن أهم ما في هذه الحرب أنها تقود ردة عن مسار العولمة.

أوكرانيا وروسيا اللاجئين زيوت الطاقة الاستثمار الولايات المتحدة القمح كورونا لطاقة

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