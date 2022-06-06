أخبار الفن: ياسمين عبد العزيز تجري عملية جراحية خامسة.. وإصابة مطرب راب بسرطان في القلب

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن ياسمين عبد العزيز وأصالة ومطرب الراب أفرو:

تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز محركات البحث الساعات الماضية، وذلك بعد أن أعلنت عن تعرضها لوعكة صحية جديدة والتي دخلت على إثرها الى المستشفى مرة أخرى .

ينفرد صدى البلد بنشر الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز ، بعد أن علم أن النجمة ياسمين عبد العزيز أجرت عملية خامسة في سويسرا خلال الأيام الماضية.



أعلن مطرب الراب عمرو سليمان "أفرو" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام عن إصابته بـ سرطان القلب.



كشفت الفنانة أصالة تطورات مشكلتها مع الفنانة أحلام، التي نشبت بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي وانتهت بقيام الطرفين بحظر بعضهما على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.



أكد الفنان محمد الشقنقيري أنه لا يعلم أي شئ عن عارضة الأزياء رحيل ذكري ، التي زعمت انفصالها عن الفنان محمد الشقنقيري، وذلك بعد علاقة عاطفية وزواج دام لفترة طويلة.