عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: ياسمين عبد العزيز تجري عملية جراحية خامسة.. وإصابة مطرب راب بسرطان في القلب

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن ياسمين عبد العزيز وأصالة ومطرب الراب أفرو:

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد: الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز محركات البحث الساعات الماضية، وذلك بعد أن أعلنت عن تعرضها لوعكة صحية جديدة والتي دخلت على إثرها الى المستشفى مرة أخرى .


أجرت عملية خامسة.. صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

ينفرد صدى البلد بنشر الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز ، بعد أن علم أن النجمة ياسمين عبد العزيز أجرت عملية خامسة في سويسرا خلال الأيام الماضية.


إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة


أعلن مطرب الراب عمرو سليمان "أفرو" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام عن إصابته بـ سرطان القلب.


أصالة عن خلافها مع أحلام: بعض الأشياء اللي بلا طعم بتروح


كشفت الفنانة أصالة تطورات مشكلتها مع الفنانة أحلام، التي نشبت بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي وانتهت بقيام الطرفين بحظر بعضهما على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

عارضة أزياء تزعم انفصالها عن محمد الشقنقيري.. والفنان: معرفهاش والصور مفبركة


أكد الفنان محمد الشقنقيري أنه لا يعلم أي شئ عن  عارضة الأزياء رحيل ذكري ، التي زعمت  انفصالها عن الفنان  محمد الشقنقيري، وذلك بعد علاقة عاطفية وزواج دام لفترة طويلة.

ياسمين عبد العزيز أصالة مطرب الراب أفرو احلام عارضة أزياء تزعم انفصالها عن محمد الشقنقيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

أنت سيد الرجالة.. رسالة بالدموع من عروس كفر الدوار لزوجها

موعد مباراة مصر القادمة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

أجرت عملية خامسة.. صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

موضوعات متعلقة

زياد برجي يتعرض لحادث إنقلاب سيارة أثناء تصوير كليب أغنيته..فيديو

تأجيل حفل ميريام فارس وفارس كرم بالسعودية

عارضة أزياء تزعم انفصالها عن محمد الشقنقيري.. والفنان: معرفهاش والصور مفبركة

أحمد عز وكريم عبد العزيز يثيران الفضول في إعلان كيرة والجن |شاهد

ياسمين عبد العزيز تصل مصر برفقة العوضي بعد جراحة خامسة في سويسرا

أجرت عملية خامسة.. صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

أصالة عن خلافها مع أحلام: بعض الأشياء اللي بلا طعم بتروح

ترشيحاتنا

اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الديناميكا

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد وعكتها الصحية

زيادة دولارين.. العقود الآجلة لخام برنت تصل إلى 121.78 دولار للبرميل

للعائلة السعودية.. أسعار ومواصفات هافال H6 موديل 2022 |صور

رئيسة المجر تشيد بجهود الجروان في حشد الدعم لتعزيز ثقافة التسامح والسلام

أخبار الرياضة| منتخب مصر يبدأ عهد إيهاب جلال بالفوز على غينيا.. والزمالك يدعو لجلسة طارئة الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ