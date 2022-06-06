نشرة المرأة.. 6 حيل لمحاربة الإصابة بتسمم الحمل.. 5 طرق لزيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

قد تعاني النساء من مضاعفات مختلفة أثناء الحمل ، ومن هذه المضاعفات ارتفاع ضغط الدم. يظهر بشكل شائع عند النساء الحوامل ويؤثر على الكلى والكبد والدماغ إذا ترك دون علاج. يمكن أن يؤدي إهمال الحالة أيضًا إلى تحوله إلى تسمم الحمل الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على أعضاء الجسم الأخرى ويتلفها ويؤدي إلى نوبات وفقدان الأرواح.

تعد قشرة الرأس هي المشكلة اليومية الأكثر شيوعًا في حياتنا اليوم، وتمتلئ الأسواق بالعديد من أنواع الشامبو والمنتجات الكيماوية التي تساعد على مكافحة قشرة الرأس، لكن قد تكون هناك بعض الآثار الجانبية.

إليك بعض العلاجات المنزلية الفعالة لقشرة الرأس التي ستعالج قشرة الرأس بشكل طبيعي دون أي ضرر.

تعد دور الصفائح الدموية مهمًا جدا في الجسم، فهي عبارة عن خلايا دم صغيرة تدعم عملية التخثر لوقف أي نزيف وللحفاظ على عدد الصفائح الدموية الطبيعي، وإليك مجموعة من الأطعمة التي تعمل على زيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي وفقًا لموقع “بولد سكاى” الهندي.

الدقيق من أهم العناصر الغذائية الموجودة داخل كل مطبخ، لاستخدامه في كثير من الأكلات سواء الحلويات أو الحوادق، ولكن البشرى السارة في استخدام الدقيق أن يوجد أنواع دقيق تساعد على خسارة الوزن.