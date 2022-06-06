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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن الاجتماعى توقع بروتوكول مع جامعة العريش لإنشاء وحدة اجتماعية

صدى البلد

توقع وزارة التضامن الاجتماعى، بروتوكول تعاون مع جامعة العريش اليوم الاثنين   لإنشاء وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة.

ياتى ذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي علي الاهتمام بالمناطق الحدودية وتقديم خدماتها للطلاب داخل الجامعات المصرية .

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي  برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية منذ بداية عام 2021، وتم تنفيذه داخل 29 جامعة تتضمن الجامعات الحكومية، وجامعة الأزهر بفروعها الثلاثة، والجامعة المصرية الروسية، وتسعى الوزارة إلي التوسع في بقية الجامعات المصرية الخاصة.

 

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