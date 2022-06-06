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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| صُنعت بأمر من شاه ايران.. حكاية مازيراتي GT 5000 النادرة.. تصل لـ 14 مليون درهم اماراتي.. نظرة شاملة عن بوجاتي شيرون الخارقة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

صُنعت بأمر من شاه ايران.. حكاية مازيراتي GT 5000 النادرة.. صور

تمتلك السيارات الكلاسيكية النادرة شعبية كبيرة جداً بين محبي وعشاق السيارات حول العالم وبصفة خاصة السيارات التي تألقت في الماضي وامتلكت شعبية كبيرة جداً، وتركت بصمة راسخة في عقول الناس.

 

تصل لـ 14 مليون درهم اماراتي..نظرة شاملة عن بوجاتي شيرون الخارقة|صور

تمتلك شركة بوجاتي مكانة قوية وسط محبي عالم السيارات، نسبة إلى اصداراتها القوية والتي تتميز بقدراتها الهائلة على التسارع والانطلاق، إلى جانب التصميم السيارة الرياضي، والقدرات الفنية عالية الأداء.

 

فورد تتخلى عن سيارة إسكيب الرياضية نهائياً.. صور

شهدت مبيعات سيارة فورد إسكيب  انخفاضاً كبيراً يصل الى 20٪ تقريبًا في عام 2021 داخل سوق الولايات المتحدة، ويأتي ذلك رغم ان السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات تصنف ضمن قائمة أفضل 25 طرازًا مبيعًا في البلاد.

 

قائمة بأحدث أسعار سيارات جاك موديل 2022 المطروحة في مصر .. صور

ارتفعت القائمة السعرية الخاصة بسيارات "جاك" الصينية خلال الايام القليلة الماضية، وذلم عن جميع الفئات والطرازات المطروحة داخل السوق المصري، حيث قدرت هذه الزيادة بنسبة تترواح بين 12 الف جنيه وحتى 21 الف جنيه

 

تويوتا تفكر في شاحنة صغيرة تنافس فورد مافريك.. صور

أطلقت فورد مافريك وهيونداي سانتا كروز قطاع الشاحنات الصغيرة المدمجة في الولايات المتحدة، حيث عادت هذه الفئة من السيارات بعد التخلي عنها في العقد الماضي بسبب زيادة أحجام الشاحنات، مع وصول هاتين الشاحنتين إلى الحياة في العام الماضي، مما أعاد اهتمام الأمريكيين بالشاحنات الأصغر.

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