موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج مصر وغينيا يتصدر تويتر.. وسعد الصغير يمزح مع محمد صلاح بصورة قديمة

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

بفستان ذهبي.. نانسي عجرم تنشر صورا من حفلتها الغنائية الأخيرة

عمر ربيع ياسين: اتحاد الكرة يدرس تقليل عدد اللاعبين الأجانب بقوائم الأندية

هنا الزاهد تهنئ شقيقتها فرح بـعيد ميلادها.. شاهد

شوبير بعد فوز رافائيل نادال بـ رولان جاروس: أسطورة مش إنسان عادي

من داخل الجيم.. كارمن سليمان تبهر الجمهور بإطلالة رياضية عبر إنستجرام

كريم عبدالعزيز ينشر البرومو الرسمي لـ فيلم كيرة والجن.. فيديو

كان زمانا مع بعض.. سعد الصغير يمزح مع محمد صلاح بصورة قديمة |شاهد

برافو كابتن إيهاب.. خالد عبد العزيز يشيد بتشكيل منتخب مصر أمام غينيا

محمد صلاح يتصدر تريند تويتر عقب تكريمه قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا

هاشتاج مصر وغينيا يتصدر تويتر عقب انطلاق الشوط الأول من المباراة