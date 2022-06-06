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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج مصر وغينيا يتصدر تويتر.. وسعد الصغير يمزح مع محمد صلاح بصورة قديمة

منتخب مصر
منتخب مصر

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

بفستان ذهبي.. نانسي عجرم تنشر صورا من حفلتها الغنائية الأخيرة

عمر ربيع ياسين: اتحاد الكرة يدرس تقليل عدد اللاعبين الأجانب بقوائم الأندية

هنا الزاهد تهنئ شقيقتها فرح بـعيد ميلادها.. شاهد

شوبير بعد فوز رافائيل نادال بـ رولان جاروس: أسطورة مش إنسان عادي

من داخل الجيم.. كارمن سليمان تبهر الجمهور بإطلالة رياضية عبر إنستجرام

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كان زمانا مع بعض.. سعد الصغير يمزح مع محمد صلاح بصورة قديمة |شاهد

برافو كابتن إيهاب.. خالد عبد العزيز يشيد بتشكيل منتخب مصر أمام غينيا

محمد صلاح يتصدر تريند تويتر عقب تكريمه قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا

هاشتاج مصر وغينيا يتصدر تويتر عقب انطلاق الشوط الأول من المباراة

إبراهيم عبد الجواد بعد مباراة مصر وغينيا: مش أحسن أداء

مصر غينيا مصر وغينيا محمد صلاح اتحاد الكرة

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ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

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