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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تاج الدين : المؤتمر الطبي الإفريقي يربط القارة في صناعة الدواء.. فيديو

تاج الدين
تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية ، إن مصر بها بالفعل أبحاث إكلينيكية ولكن عادتا الأبحاث الإكلينيكية السريرية أو الأبحاث التي تتم علي الدواء تقوم بعملها شركات الدواء وليس الحكومية أو الأفراد .

واضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن الوصول الي مركب دوائي صالح للاستخدام الأدمي وامن هذا يأخذ وقت طويل وتكلفته عالية جدا وينتج هذه الأدوية مراكز بحوث جامعية ممولة من شركات دواء أو شركات دواء مباشرة تقوم بهذه العملية .

واوضح عوض تاج الدين ، إن شركات الدواء العملاقة التي تقوم بعمل التجارب علي الأدوية الجديدة تنفق الملايين من أرباحها علي البحث العلمي .

وتابع : إن المؤتمر الطبي الإفريقي ولد لربط الدول الإفريقية ببعضها في مجال صناعة الدواء والرعاية الطبية ، مؤكدا أن مصر بها انتتاج دوائي وفير من خلال 130 شركة دواء أو اكثر من أجمالي 152 شركة إنتاج أدوية وهذا لم يشعرنا بأي نقص في الأدوية وهذا تعرف علية الجميع من خلال المؤتمر  .

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