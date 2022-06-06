وحيد دوس : مصر تحولت لدولة خالية من فيروس سي بعدما كانت الأعلى إصابة

أكد الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أن تجربة مصر لمكافحة الفيروسات الكبدية مميز باعتراف منظمة الصحة العالمية بنجاح مصر في مواجهة التهاب الكبد الفيروسي (سي)

أضاف أن مصر كانت تعد من أعلى الدول في العالم في معدل الإصابة بفيروس التهاب الكبد C حيث كانت تحتل المركز الرابع عام 2014 ولكن بفضل المبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي تم القضاء على هذا الفيروس .

وأوضح أن مصر قامت بإنشاء موقع إلكتروني لتسجيل بيانات المصابين بالفيروس WWW.nCCVh.org.eg لميكنة قواعد بيانات المرضى وإجراء مسح لفيروس سي والأمراض غير السارية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"،الأحد، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، بمشاركة عالمية لأكثر من 350 شركة من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.

وشهدت فعاليات المؤتمر المُقام تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عقد عدد من الجلسات الهامة حول أهمية الرعاية الصحية ودورها في عملية إدارة الأزمات، بالإضافة إلى استعراض دور مصر الريادي في مجالات القضاء على فيروس سي، وأمراض الكلى فضلا عن استعراض عدد من المبادرات مثل مبادرة مصر الأولى للقضاء على سرطان عنق الرحم.

جدير بالذكر أن المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي يجمع كافة ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم بذلك فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، مستحضرات صيدلانية، مستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، معدات ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات العناية بالجلد، التغذية والفيتامينات، مقدمي الرعاية الصحية، الصيدليات، الرعاية الصحية، الصناعات المغذية والتعبئة.