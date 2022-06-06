أشرف صبحي يهنئ سيف عيسى بعد حصوله على الميدالية الفضية

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نجم المنتخب المصري للتايكوندو، سيف عيسى، هاتفيًا، بعد حصوله على الميدالية الفضية في منافسات بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو والتي أقيمت بالعاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري.

وأعرب صبحى عن سعادته بحصول اللاعب على الميدالية الفضية بعد وصوله للمباراة النهائية تكليلًا للجهد والتركيز الذى كان عليه اللاعب طوال منافسات البطولة، والإعداد المميز له من قبل اتحاد التايكوندو برئاسة الدكتور محمد مصطفي، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تساند جميع الأبطال الرياضيين في المحافل الدولية.

ووصل سيف عيسى، المباراة النهائية، بعد تغلبه على لاعب أوزبكستان، شوخرات سالايف، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما بالدور نصف النهائي، ليلتقي في مباراة الدور النهائي للبطولة أمام بطل أوروبا الإيطالي سيمون اليسو، حيث انتهت نتيجة اللقاء بنتيجة 2-0 لصالح سيمون، ليحصل عيسى على الميدالية الفضية للبطولة.

وقدم وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاعبي منتخب المصارعة، على نتائجهم المميزة ببطولة تورليخانوف الدولية بكازاخستان، إذ حققت اللاعبة سمر حمزة، فضية منافسات وزن 76 كيلوجرام بكأس بولات تورليخانوف ضمن سلسة بطولات التصنيف الدولي، والتي استضافتها مدينة ألماتي الكازاخستانية في الفترة من 2 حتى 5 يونيو الجاري، كما فاز اللاعب عمرو رضا، بالميدالية البرونزية بمنافسات المصارعة الحرة وزن 74 كيلو.

ولفت إلى أن الإنجازات التي يحققها أبطال مصر الرياضيين تعد بمثابة استعدادات قوية للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وإحراز عدد من الميداليات الأولمبية.