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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأول على إعدادية القاهرة: نفسي أطلع مهندس معماري| فيديو

مصطفي مع والديه
مصطفي مع والديه

عبر مصطفى محمد محمد زكي الأول مكرر على الشهادة الإعدادية بإدارة المرج بمحافظة القاهرة عن سعادته بحصوله على الدرجة النهائية.

وقال محمد في لقاء خالص بـ صدى البلد :" توقعت أن أكون من الأوائل لإني حصلت على الدرجة النهائية في التيرم الأول ، وعن الصعوبات التي واجهتها كان ضيق الوقت في الترم الثاني".

وتابع قائلا:" والدي ووالدتي أكبر داعمين لي ، وكنت أنظم وقتي باستمرار، بحب الكورة جدا ولكن بعدت عنها في شهر الامتحانات ونفسي أطلع مهندس معماري".

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أما والدة مصطفى قالت :" مصطفى هادئ ومطيع وكنت واساعده في تنظيم وقته ، وأتمنى  تفوقه في مجاله الذي يحبه".

فيما قال والد محمد إن اجتهد وتميز طول العام، وتمنى له استمرار التفوق في المرحلة الثانوية والكلية".

القاهرة الاعدادية الدرجة النهائية الامتحانات المرج

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