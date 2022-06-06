الأول على إعدادية القاهرة: نفسي أطلع مهندس معماري| فيديو

عبر مصطفى محمد محمد زكي الأول مكرر على الشهادة الإعدادية بإدارة المرج بمحافظة القاهرة عن سعادته بحصوله على الدرجة النهائية.

وقال محمد في لقاء خالص بـ صدى البلد :" توقعت أن أكون من الأوائل لإني حصلت على الدرجة النهائية في التيرم الأول ، وعن الصعوبات التي واجهتها كان ضيق الوقت في الترم الثاني".

وتابع قائلا:" والدي ووالدتي أكبر داعمين لي ، وكنت أنظم وقتي باستمرار، بحب الكورة جدا ولكن بعدت عنها في شهر الامتحانات ونفسي أطلع مهندس معماري".

أما والدة مصطفى قالت :" مصطفى هادئ ومطيع وكنت واساعده في تنظيم وقته ، وأتمنى تفوقه في مجاله الذي يحبه".

فيما قال والد محمد إن اجتهد وتميز طول العام، وتمنى له استمرار التفوق في المرحلة الثانوية والكلية".