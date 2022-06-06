تعرف على بديل القائمة في عقد الزواج في قانون الجديد المقترح

قال الدكتور محمد المهدي، ان قانون الأحوال الشخصية الذي حولته الحكومة للمناقشة بمجلس النواب المادة ٢٠ بع تنص على أن يكون هناك وثيقة أو ملحق لعقد الزواج يوجد به خيارات كثير الناس تختار منها .



وأضاف الدكتور محمد المهدي، خلال لقاءه ببرنامج " الحكاية. المذاع على قناة mbc مصر ، أن المادة ٣٣ وضعت بعض الشروط الاسترشادية ومنها منقولات عش الزوجية يتم الاتفاق على أن تكون من حق من، ويتم الاتفاق قبل الزواج على المسكن لمن يؤول بعض الطلاق أو الوفاة، يقوم الزوج بعمل وثيقة تأمين للزوجة في الطلاق تستمع بها الزوجة، عمل مرتب شهري للمرأة في حالة الطلاق .

وأوضح أن جميع الشروط في صالح المرأة وهذا يؤدي الي عزوف كثير من الشباب عن الزواج، وعند وضع القيود على الشاب يخاف، على ذلك يجب أن يكون هناك توازن بين حقوق المرأة والرجل في الزواج.

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