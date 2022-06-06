الناجون من الموت المبكر.. تعرف على أطول السيارات عمرًا.. صور

تقوم الشركات الكبرى المصنعة للسيارات في العالم بتحديد عدد معين من السنوات لإنتاج الطرازات الجديدة وتتراوح هذه الفترة حسب نوع وقيمة الطراز ثم تنتقل للأجيال التالية منها، فمن النادر أن تظل السيارة بدون تغيير لأكثر من عقد من الزمان، وأحياً يعيد المصنعون تصميم المنصات لدمج أحدث التطورات في المواد الموفرة للوزن والسلامة، ويقومون بتعديل الصفائح المعدنية لجذب المشترين إلى صالات العرض مع الوعد بشيء جديد.

وفي السطور التالية نقدم مجموعة من السيارات الأطول عمراً في تاريخ صناعة السيارات.

أطول السيارات عمراً في العالم

بيجو 205 (1983-1998) - 15 سنة

بدأت بيجو في تصميم 205 في عام 1978 كبديل لسيارة 104 الأقدم، وكان يجب أن يكون النموذج خفيفًا وسهل البناء ويستخدم العديد من الأجزاء الموجودة للحفاظ على تكاليف التطوير قيد الفحص، واستوعبت بيجو على مضض إلى حد ما القسم الأوروبي بأكمله في سيتروين وكرايسلر، لذلك لا يمكنها تحمل ارتكاب خطأ مالي.

ظهرت 205 لأول مرة في أوائل عام 1983 كسيارة هاتشباك بأربعة أبواب، وأصبحت على الفور واحدة من أكثر السيارات مبيعًا للعلامة التجارية، ونمت التشكيلة بسرعة مع إضافة هاتشباك ببابين، وسيارة قابلة للتحويل، وشاحنة صغيرة، وبالطبع سيارة GTi الشهيرة (في الصورة)، وساعدت طرازي Rallye و T16 للدخول إلى صالات العرض.

بدءًا من منتصف التسعينيات، أصبحت القيمة أكبر نقطة بيع في 205، وحافظت طرازات الإصدارات الخاصة على بقاءها واقفة على قدميها حتى انتهى الإنتاج في اليوم الأخير من عام 1998.

أطول السيارات عمراً في العالم

مرسيدس بنز SL (R107 ، 1971-1989) - 18 عامًا

احتلت SL المرتبة الأولى في تشكيلة مرسيدس لما يقرب من عقدين من الزمن ولا تزال السيارة SL الوحيدة على الإطلاق التي تنتج سيارة كوبيه ذات أربعة مقاعد بسقف ثابت، قليل من سيارات الرودستر تنضح بالأناقة الخالدة مثل جيل R107من مرسيدس-بنز SL

تقاعد نمط الجسم (المسمى SLC) في عام 1981 لإفساح المجال لسيارة SEC

أطول السيارات عمراً في العالم

فورد موديل تي (1908-1927) - 19 سنة

يستحق Ford Model T التقدير كأول سيارة منتجة بكميات كبيرة، لقد كانت أساسية أكثر بكثير من الطرازات الفاخرة باهظة الثمن التي تم بناؤها في نفس الحقبة، لكنها كانت رخيصة بما يكفي تقريبًا لأي شخص لديه وظيفة بدوام كامل لتحمل تكلفة واحدة.

بدأ التسعير بمبلغ 500 دولار أمريكي في عام 1917 ، وهو ما يمثل حوالي 9600 دولار أمريكي (7100 جنيه إسترليني) اليوم، وغيّر الطراز T إلى الأبد فكرة وقت الفراغ من خلال منح ملايين الأمريكيين الفرصة لاستكشاف العالم من حولهم دون ركوب الخيل أو ركوب القطار، انتهى الإنتاج بعد أن صنعت فورد 15 مليون سيارةتم بيعها في 12 دولة.

أطول السيارات عمراً في العالم

سوزوكي جيمني (1998-2018) - 20 سنة

توفرت سيارة Jimny 4x4 بحجم سيارات جيب الحالية الخالية منذ عام 1970، واستمر الجيل الأول 11 عامًا، والجيل الثاني 17، والجيل الثالث مات في عام 2018، بعد 20 عامًا.

تراوحت القوة من 65 حصانًا إلى 86 حصانًا، ولكن ما فقدته في القوة كان أكثر من كونه يتألف من علبة تروس ذات نطاق منخفض للغاية وقابل للتحويل ووزن خفيف يبلغ حوالي 1000 كجم (2200 رطل)، هذا جعلها عمليًا لا يمكن إيقافها.

أطول السيارات عمراً في العالم

فيات باندا (1980-2003) - 23 سنة

استلهمت سيارة فيات باندا الأصلية من سيتروين 2 سي في ورينو 4، وطلبت شركة فيات من قسم التطوير لديها ابتكار سيارة بسيطة وقوية لا تحتوي على أي شيء غير ضروري داخل أو تحت غطاء المحرك، وأعطت شركة Italdesign نفس مجموعة التعليمات الخاصة بالجزء الخارجي، وأخذ جميع المعنيين هذه المهمة على محمل الجد، وجاءت الأمثلة المبكرة بمحرك ثنائي الأسطوانة مبرد بالهواء من 126 وغالبًا ما تنتقد الأوراق للخلف.

اكتسبت الباندا العديد من الهويات خلال حياتها الطويلة، عرضتها شركة فيات كسيارة دفع رباعي، وشاحنة ذات ملحقات جسم بلاستيكية وسيارة كهربائية بمقعدين، وتم بناء ما مجموعه 4.5 مليون نموذج في تورينو حتى بعد 14 عامًا من توقف الإنتاج، تظل الباندا الأصلية مشهدًا شائعًا في إيطاليا وفي أجزاء معينة من فرنسا.