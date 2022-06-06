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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندل ومش بيصرف عليا| التفاصيل الكاملة لأزمة محمد الشقنقيري والموديل رحيل ذكري

صدى البلد

كشفت الموديل رحيل ذكري، تفاصيل انفصالها عن الفنان محمد الشقنقيري،  عبر حسابها  بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام و جاء ذلك بعد ان تداول صور وفيديوهات تجمعهما خلال الساعات القليلة الماضية

 

وظهرت رحيل خلال بث مباشر عبر حسابها على انستجرام، و ظهر وجود العديد من الكدمات  بوجهها، قائلة: هتكلم معاكم بخصوص الفيديوهات اللي نزلتها اليوم بخصوص انفصالي عن محمد الشقنقيري وناس كتير كتبوا أنهم متفبركين وأنا مش هفبرك فيديوهات كمان يعني،  ودي مش قضيتي والناس مش قفشتني وأنا بحاول ابرأ، واتعودت إن سمعتي بيني وبين ربنا يعني أنا مثلا بلبس مفتوح في وسط ناس عرب تقاليدهم تمنعهم من ده ودينهم كمان، ومظهري الخارجي رايح في ستين داهيه بسبب لبسي الخارجي.

 

عارضة أزياء تزعم انفصالها عن محمد الشقنقيري.. والفنان: معرفهاش والصور مفبركة


وأضافت: مهما اسمع من كلام وشتايم مش بهتم، كلنا بنغلط ونقول ربنا يهدينا جميعا ولكن بلاش لما حد يغلط تتهمه بذنوب أكبر، أنا نزلت الفيديوهات دي لأنه أنكر زواجنا واتخلى عني واتوجعت كتير بسببه بعدما اعتبرته أبويا وجوزي وحبيبي وكل حاجة في الدنيا، أنا اتجوزته سنة وشهرين بس وأهلي كلهم يعرفوا بزواجنا وقابل والدتي وبنت خالتي طول مدة زواجنا مش أهلي كلهم، وانتقلت اعيش معاه في المعادي، وعملنا شروط الزواج كلها وهو الاشهار، وهو كان بيعلن لناس معينة عشان مراته الاولى متعرفش، وهي ست محترمة.

و استكملت: كنت بيكي ديما على زوجته الأولى وأحس إن ضميري يؤنبني ومكنتش أتخيل في يوم إني هتجوز واحد متجوز، وكل ما كنت باخد قرار إني أبعد عنه مكنتش بقدر أكمل لاني بحبه ومازلت، ولكن فيه أوقات الواحد لازم يعصر على نفسه لمونة، وفي الآخر كل وعوده متنفذتش  مكنش بيصرف عليا، يمكن طول السنة وشهرين صرف عليا 3 أو 4 آلاف جنيه وكنت بطلبهم منه كمان.

واختتمت حيثه قائلة: هو أنكر الزواج ومكنش ينفع أسكت على الكلام ده ومش بتكلم دلوقتي عشان أشهر بيه ولكن عشان عندي أولاد ومينفعش يتقال إني مشيت معاه يومين، ولما هي واجهتني قبل كده قولتلها معرفش حاجة عن الموضوع ده وده هاك على السوشيال ميديا بتاعتي وناس بتحاول تبتزه وهو صديق للعائلة عادي، لكن بعدين عرفت الحقيقة.

تعليق الفنان محمد الشقنقيري

بينما أكد الفنان محمد الشقنقيري أنه لا يعلم أي شئ عن  عارضة الأزياء رحيل ذكري ، والتي زعمت  انفصالها عن الفنان  محمد الشقنقيري، وذلك بعد علاقة عاطفية وزواج دام لفترة طويلة.


وقال الفنان محمد الشقنقيري، أن هذه الصور مفبركة وأنه تقدم ببلاغ لنقابة المهن التمثيلية والدكتور أشرف زكي ضد عارضة الأزياء ".

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