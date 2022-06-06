عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيله .. تفاصيل وفاة محمود المليجي وهو يمثل أحد أدواره

محمود المليجي
محمود المليجي

يحل اليوم الاثنين الموافق ٦ يونيو، ذكرى رحيل الفنان محمود المليجي، الذي رحل عن عالمنا بطريقة مفجعة.

محمود المليجي


ولد محمود المليجي، عام 1910 بحى المغربلين والتحق بفرقة التمثيل بالمدرسة وبدأ  حياته مع التمثيل من خلال فرقة الفنانة فاطمة رشدى وقدم أكثر من 500 عمل على مدار مشواره الفني.

قصة وفاة سناء يونس المأساوية وزواجها سرًا من محمود المليجي

"مبحاولش أمثل".. محمود المليجي عن تجسيد أدواره: "أنا بعيش الشخصية".. نوستالجيا

لقب بشرير السينما المصرية والفيلسوف الشرير لاتقانه ادوار الشر، وقدم أعمالا فنية مميزة منها القط الأسود ، القصر الملعون ، الأرض ، العصفور ، الاختيار ، المجرم ، عبيد المال وغيرها من الأعمال .

محمود المليجي


وكانت نقطة تحوله عندما قدم دور "محمد أبو سويلم" بفيلم الأرض وتطرق لمجال الإنتاج وكان عضوا فى الرابطة القومية للتمثيل ، وحصل على العديد من الجوائز منها وسام العلوم والفنون عام 1946 ، وتوفى فى شهر يونيو عام 1983 إثر أزمة قلبية حادة بينما كان في كواليس تصوير أحد أعماله الفنية، وكان يضحك ساخرًا وأدى دور شخص ينام لكنه لم يفق ومات وظل المحيطون يضحكون من إتقانه للدور إلى أن تفاجأوا بوفاته.

 

المليجي محمود المليجى الفنان محمود المليجى السينما المصرية القط الأسود القصر الملعون الاختيار الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

الزراعة : محاصيل مصر آمنة والبطيخ و الخوخ لا يسببان اسهال

أنت سيد الرجالة.. رسالة بالدموع من عروس كفر الدوار لزوجها

موضوعات متعلقة

فيفي عبده لـ أنغام: سلامتك .. كنتي رائعة في حفل جدة

تفاصيل الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

رامي صبري يطرح أغنية "هي" .. ڤيديو

محامي حسام حبيب: أزمة موكلي مع شيرين عبد الوهاب زوبعة في فنجان

أخبار الفن|ياسمين عبد العزيز في المستشفى .. ونجوى فؤاد: أمر بحالة نفسية سيئة

مرتديا الشال الفلسطيني .. ويجز يشعل حفل باريس

وفاة والد الفنان الأردني عمر العبد اللات .. وتشييع الجثمان غدًا

شاهد| ياسمين عبد العزيز من المستشفى: أهم حاجة في الدنيا الصحة

ترشيحاتنا

بعد استقرار الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 6-6-2022

ليفربول يتمسك بساديو ماني رغم وجود عرض مغري من بايرن ميونيخ

مصرع عامل في انهيار سقف مبنى تابع لوحدة محلية في سوهاج

عامر حسين: لم نحدد الأندية المشاركة في إفريقيا.. وناديان في البطولة العربية.. فيديو

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

لغة جسد هاري وميجان في اليوبيل البلاتيني تفضح أسرارهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ