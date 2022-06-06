في ذكرى رحيله .. تفاصيل وفاة محمود المليجي وهو يمثل أحد أدواره

يحل اليوم الاثنين الموافق ٦ يونيو، ذكرى رحيل الفنان محمود المليجي، الذي رحل عن عالمنا بطريقة مفجعة.

محمود المليجي



ولد محمود المليجي، عام 1910 بحى المغربلين والتحق بفرقة التمثيل بالمدرسة وبدأ حياته مع التمثيل من خلال فرقة الفنانة فاطمة رشدى وقدم أكثر من 500 عمل على مدار مشواره الفني.

لقب بشرير السينما المصرية والفيلسوف الشرير لاتقانه ادوار الشر، وقدم أعمالا فنية مميزة منها القط الأسود ، القصر الملعون ، الأرض ، العصفور ، الاختيار ، المجرم ، عبيد المال وغيرها من الأعمال .

محمود المليجي



وكانت نقطة تحوله عندما قدم دور "محمد أبو سويلم" بفيلم الأرض وتطرق لمجال الإنتاج وكان عضوا فى الرابطة القومية للتمثيل ، وحصل على العديد من الجوائز منها وسام العلوم والفنون عام 1946 ، وتوفى فى شهر يونيو عام 1983 إثر أزمة قلبية حادة بينما كان في كواليس تصوير أحد أعماله الفنية، وكان يضحك ساخرًا وأدى دور شخص ينام لكنه لم يفق ومات وظل المحيطون يضحكون من إتقانه للدور إلى أن تفاجأوا بوفاته.