الحضري: أتمنى تعافي الشناوي ولحاقه بمباراة أثيوبيا.. فيديو

كشف عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، عن مدى رضاه عن الفراعنة في كواجهة غينيا، وفوزهم على غينيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وأكد الحضري، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، أن الكل يفكر في الفوز بالنقاط الثلاث في بداية المشوار، لافتا إلى أن الأداء سيتحسن مستقبلا.

وقال الحضرى: إن لاعبى المنتخب الوطنى كان لديهم إصرار على تحقيق الفوز حتى النهاية، وهو ما حدث في الدقيقة 88.

وتمنى الحضرى سلبية مسحة محمد الشناوى حارس المنتخب الوطنى بعد إصابته بفيروس كورونا قبل مباراة غينيا ليتواجد معهم ويسافر إلى إثيوبيا، مضيفا: "أشكر محمد أبو جبل وصبحي وجاد، الكل هدفه مصلحة منتخب مصر".



نتيجة مباراة منتخب مصر وغينيا

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف على غينيا في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل هدف الفوز مصطفى محمد في الدقيقة 86 من زمن المباراة بعدما أخطأ مدافع غينيا فى تشتيت الكرة العرضية من إبراهيم عادل ليستلمها مصطفى محمد ويسددها بقوة تصطدم بقدم لاعب غينيا مختار ديخالي وتسكن الشباك.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لثلاث نقاط خلف منتخب مالاوي صاحب الصدارة بعد الفوز على أثيوبيا بهدفين لواحد ، بينما تجمد رصيد غينيا بلا نقاط في المركز الرابع للمجموعة الرابعة.

وأجرى إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، تغييراً في اللحظات الأخيرة بالدفع بأحمد سيد زيزو بدلاً من محمود تريزيجيه الذي خرج من التشكيل بسبب الإصابة.