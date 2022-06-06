عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحضري: أتمنى تعافي الشناوي ولحاقه بمباراة أثيوبيا.. فيديو

صدى البلد

كشف عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، عن مدى رضاه عن الفراعنة في كواجهة غينيا، وفوزهم  على غينيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023. 

 

وأكد الحضري، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق، أن الكل يفكر في الفوز بالنقاط الثلاث في بداية المشوار، لافتا إلى أن الأداء سيتحسن مستقبلا.

وقال الحضرى: إن لاعبى المنتخب الوطنى كان لديهم إصرار على تحقيق الفوز حتى النهاية، وهو ما حدث في الدقيقة 88.

وتمنى الحضرى سلبية مسحة محمد الشناوى حارس المنتخب الوطنى بعد إصابته بفيروس كورونا قبل مباراة غينيا ليتواجد معهم ويسافر إلى إثيوبيا، مضيفا: "أشكر محمد أبو جبل وصبحي وجاد، الكل هدفه مصلحة منتخب مصر".


نتيجة مباراة منتخب مصر وغينيا

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف على غينيا في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل هدف الفوز مصطفى محمد في الدقيقة 86 من زمن المباراة بعدما أخطأ مدافع غينيا فى تشتيت الكرة العرضية من إبراهيم عادل ليستلمها مصطفى محمد ويسددها بقوة تصطدم بقدم لاعب غينيا مختار ديخالي وتسكن الشباك.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لثلاث نقاط خلف منتخب مالاوي صاحب الصدارة بعد الفوز على أثيوبيا بهدفين لواحد ، بينما تجمد رصيد غينيا بلا نقاط في المركز الرابع للمجموعة الرابعة.

وأجرى إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، تغييراً في اللحظات الأخيرة بالدفع بأحمد سيد زيزو بدلاً من محمود تريزيجيه الذي خرج من التشكيل بسبب الإصابة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

شاب يقتل والده و 4 من أشقائه فى قرية أبومناع بقنا

ننشر صور سيارة إسماعيل يوسف بعد إصابته في حادث بطريق الواحات

مشروع غريب.. سيدة تبيع زجاجات من عرقها وتحقق أرباحا مهولة

أبوها عاشرها كالأزواج.. فتاة تتهم خطيبها بممارسة الرذيلة والأخير يفجر مفاجأة بالدقهلية

ترشيحاتنا

الصحة : يجب مد جسور التعاون مع أشقائنا الأفارقة في كل المجالات

بسبب إنجلترا .. هليوبوليس يلغي التعاقد مع الشوربجي في بطولة الاسكواش الدولية

مصر الخير تطلق أول تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة 2030

صحيفتان كويتيتان تبرزان تصريحات الرئيس السيسي في مؤتمر الطب الإفريقي

وزيرة البيئة : رئيس الحكومة طلب استراتيجية بعيدة المدى لمواجهة التغيرات المناخية

وزيرة الهجرة : الأزهر قادر على تعريف الأسر المصرية بالخارج بالدين الصحيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبايدر مان يتفوق.. تعرف على جوائز MTV Awards لعام 2022

شائعة حقنها بمخدر.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض فتاة للاختطاف في فيصل

كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة.. لماذا خاف يوسف شاهين من نظرات محمود المليجي؟

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين تلغي متابعة العوضي على إنستجرام "فيديوجراف"

الحمى النزفية تهدد العراق .. ما القصة | فيديو جراف

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ