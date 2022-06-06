أخبار الفن| الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز .. انقلاب السيارة بـ زياد برچي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية ومن أبرزها:

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ألغت النجمة المصرية، ياسمين عبد العزيز متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

تفاصيل الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد اجرائها عملية جراحية.

فيفي عبده لـ أنغام: سلامتك .. كنتي رائعة في حفل جدة

حرصت الفنانة فيفي عبدة، على مساندة ودعم النجمة أنغام، بعد احيائها حفل جدة وهي ترتدي حامل اليد نتاج العملية التي اجرتها في ذراعها.

رامي صبري يطرح أغنية "هي" .. ڤيديو

طرح الفنان رامي صبري، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “هي” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

زياد برجي يتعرض لحادث إنقلاب سيارة أثناء تصوير كليب أغنيته..فيديو

تعرض المطرب اللبناني زياد برجي، لحادث إنقلاب سيارة أثناء تصوير كليب جديد على البحر.