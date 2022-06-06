عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز .. انقلاب السيارة بـ زياد برچي

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية ومن أبرزها:

 

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ألغت النجمة المصرية، ياسمين عبد العزيز متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

 

تفاصيل الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد اجرائها عملية جراحية.

فيفي عبده لـ أنغام: سلامتك .. كنتي رائعة في حفل جدة

حرصت الفنانة فيفي عبدة، على مساندة ودعم النجمة أنغام، بعد احيائها حفل جدة وهي ترتدي حامل اليد نتاج العملية التي اجرتها في ذراعها.

رامي صبري يطرح أغنية "هي" .. ڤيديو

طرح الفنان رامي صبري، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “هي” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

زياد برجي يتعرض لحادث إنقلاب سيارة أثناء تصوير كليب أغنيته..فيديو

تعرض المطرب اللبناني زياد برجي، لحادث إنقلاب سيارة أثناء  تصوير كليب جديد على البحر.

بعد وعكتها الصحية الأخيرة ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام تفاصيل الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

الزراعة : محاصيل مصر آمنة والبطيخ و الخوخ لا يسببان اسهال

ترشيحاتنا

درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 6-6-2022

طريقة التنفس تؤثر على عمرك الافتراضى .. انتبه لها

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6 يونيو 2022

عامر حسين يحسم الجدل حول تعديل موعد مباراة القمة.. فيديو

التضامن الاجتماعى توقع بروتوكول مع جامعة العريش لإنشاء وحدة اجتماعية

كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة.. لماذا خاف يوسف شاهين من نظرات محمود المليجي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة.. لماذا خاف يوسف شاهين من نظرات محمود المليجي؟

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ