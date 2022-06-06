الأول على الإعدادية بالقاهرة: السوشيال ميديا مضيعة للوقت ونفسي أبقى مهندس برمجيات|فيديو

عبر الطالب يوسف رجاء غطاس الأول مكرر على الشهادة الإعدادية بإدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة عن سعادته الغامرة بتحقيق حلمه واقتناص المركز الأول.

وقال يوسف في لقاء خالص بـ صدى البلد :" جبت 140 في الترم الأول، الصعوبات كانت معظمها في إن الوقت ضيق الترم الثاني".

واستكمل قائلا:"أبي أكثر داعم لي فقد كان ينظم لي وقتي باستمرار ويلبي كل متطلباتي ونفسي أكون مهندس برمجيات".

وتابع يوسف:" كنت نادرا ما بخرج لإني كنت مركز معظم وقتي في المذاكرة، و كنت بذاكر أولا بأول".

ونصح يوسف الطلاب الداخلين الصف الثالث الإعدادي العام الدراسي المقبل قائلا:" استثمروا أوقاتكم في الدراسة والمذاكرة أولا بأول وبلاش سوشيال ميديا إلا في أضيق الحدود لأنها بتضيع الوقت".

فيما قال والد الطالب يوسف،إنه حرص على تلبية كل متطلبات نجله وتنظيم وقته خاصة بعد وفاة والدته، مضيفا:" كنت مخليه مش محتاج اي حاجة، وكنت متوقع هذه النتيجة".

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الخميس الماضي، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة، حيث انتظر الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني عبر رابط مديرية التربية والتعليم وبوابة محافظة القاهرة.

في سياق متصل قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة إن 155 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة.

وقال عطية إن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 التيرم الثاني تم اعتمادها اليوم من المحافظ بعد انتهاء أعمال التصحيح وجمع الدرجات.