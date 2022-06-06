عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأول على الإعدادية بالقاهرة: السوشيال ميديا مضيعة للوقت ونفسي أبقى مهندس برمجيات|فيديو

يوسف برفقة والده
يوسف برفقة والده وشقيقته

عبر الطالب يوسف رجاء غطاس الأول مكرر على الشهادة الإعدادية بإدارة المرج التعليمية  بمحافظة القاهرة عن سعادته الغامرة بتحقيق حلمه واقتناص المركز الأول.

وقال يوسف في لقاء خالص بـ صدى البلد :" جبت 140 في الترم الأول، الصعوبات كانت معظمها في إن الوقت ضيق الترم الثاني".

واستكمل قائلا:"أبي أكثر داعم لي فقد كان ينظم لي وقتي باستمرار ويلبي كل متطلباتي ونفسي أكون مهندس برمجيات".

وتابع يوسف:" كنت نادرا ما بخرج لإني كنت مركز معظم وقتي في المذاكرة، و كنت بذاكر أولا بأول".

ونصح يوسف الطلاب الداخلين الصف الثالث الإعدادي العام الدراسي المقبل قائلا:" استثمروا أوقاتكم في الدراسة والمذاكرة أولا بأول وبلاش سوشيال ميديا إلا في أضيق الحدود لأنها بتضيع الوقت".

فيما قال والد الطالب يوسف،إنه حرص على تلبية كل متطلبات نجله وتنظيم وقته خاصة بعد وفاة والدته، مضيفا:"  كنت مخليه مش محتاج اي حاجة، وكنت متوقع هذه النتيجة".

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الخميس الماضي،  نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة،  حيث انتظر الطلاب وأولياء الأمور   نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني عبر رابط مديرية التربية والتعليم وبوابة محافظة القاهرة.

في سياق متصل قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة إن 155 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية  في  نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة.

وقال عطية إن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 التيرم الثاني  تم اعتمادها اليوم من المحافظ بعد انتهاء أعمال التصحيح وجمع الدرجات.

الأول الاعدادية المرج محافظة القاهرة المركز الأول مهندس برمجيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

الزراعة : محاصيل مصر آمنة والبطيخ و الخوخ لا يسببان اسهال

موضوعات متعلقة

الأولى على إعدادية القاهرة: نفسي أدخل طب

ترشيحاتنا

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 6- 6 -2022

الأول على الإعدادية بالقاهرة: السوشيال ميديا مضيعة للوقت ونفسي أبقى مهندس برمجيات|فيديو

أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 6 يونيو 2022

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

ماذا أصلي بعد طلوع الشمس؟.. لا تكتفي بالصبح ركعتين فقط وتخالف السُنة

اللجنة القومية لاسترداد الآثار تتابع آخر مستجدات ملف استرداد الآثار والقضايا المتعلقة بها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ