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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوكوفيتش يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للتنس.. ونادال يتقدم للمركز الرابع

صدى البلد

واصل الصربي نوفاك جوكوفيتش صدارته للتصنيف العالمي للتنس برصيد 8770 نقطة، رغم توديعه بطولة رولان جاروس، إحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، من الدور الربع نهائي.


وحافظ الروسي دانييل ميدفيديف على مركزه الثاني برصيد 8160 نقطة، يليه الألماني ألكسندر زفيريف برصيد 7795 نقطة والذي انسحب خلال مباراة النصف النهائي بالبطولة للإصابة.


وتقدم الإسباني رافاييل نادال مركزا واحدا ليصبح الرابع برصيد 7525 نقطة، وذلك بعد تتويجه بلقب بطولة رولان جاروس للمرة الـ14 في تاريخه.


وتراجع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مركزا واحدا ليصبح الخامس برصيد 6100 نقطة.
وتقدم النرويجي كاسبر رود، وصيف بطولة رولان جاروس، مركزين ليصبح السادس برصيد 5050 نقطة.


وتراجع الإسباني كارلوس الكاراز مركزا واحد ليصبح السابع برصيد 5005 نقطة، يليه الروسي أندريه روباليف برصيد 4260 نقطة.


وحافظ الكندي فيلكس أوجير اليازيمي على مركزه التاسع برصيد 3955 نقطة، يليه الإيطالي ماتيو بيرتيني برصيد 3805 نقطة.
 

واصل الصربي نوفاك جوكوفيتش صدارته للتصنيف العالمي للتنس برصيد 8770 نقطة رغم توديعه بطولة رولان جاروس إحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى من الدور الربع نهائي

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