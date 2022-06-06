واشنطن تعلن تنفيذ اختبار صاروخي مشترك مع كوريا الجنوبية

ذكرت القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ أن الولايات المتحدة اشتركت مع كوريا الجنوبية في إجراء اختبارا بـ8 صواريخ.



وأوضحت القيادة -في بيان- أن الهدف من هذه الاختبارات هو إظهار قدرة قوات الجانبين على الرد السريع في أوقات الأزمات.



وأشارت إلى أن الاختبار تضمن صاروخا أمريكيا واحدا و7 صواريخ من كوريا الجنوبية، وقد أطلقت جميعها من شمال شرق كوريا الجنوبية باتجاه بحر اليابان بعد تنبيهات بشأن مدى السلامة الجوية والبحرية.



ونوَّهت القيادة الأمريكية بأن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يظل ملتزما بالسلام والرخاء لشبه الجزيرة الكورية ولسائر منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وشددت القيادة على الالتزام الصارم للولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية.



يذكر أن هذا الاختبار المشترك يأتي ردا على تجربة صاروخية باليستية من جانب كوريا الشمالية مؤخرا.