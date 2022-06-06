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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دينا يحيي تقدم افتتاح وفعاليات منتدى الشباب والرياضة «رؤية وطن» 2022

دينا يحيي تقدم افتتاح
دينا يحيي تقدم افتتاح و فعاليات منتدى الشباب والرياضة

قدمت الإعلامية دينا يحيي حفل افتتاح و فعاليات منتدى الشباب والرياضة « رؤية وطن » 2022  والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وشارك بالمؤتمر ممثلين عن وزارات الشباب والرياضة من مختلف الدول العربية، والذي كان معنى بشكل كبير برؤية صناع القرار في الدول العربية فى التعامل مع شباب الوطن العربي ووضع استراتيجيات ورؤى لتحسين دور وزارات الشباب والرياضة.

يذكر أن الإعلامية دينا يحيي التى قدمت المنتدى وإدارت جلسات المنتدى النقاشية، شاركت بتقديم العديد من الفعاليات و الأحداث البارزة فى مصر و الوطن العربي كما قدمت وأدارت جلسات منتدى شباب العالم تحت رعاية رئاسة الجمهورية، و قدم لها الرئيس السيسي الشكر على حسن إدارتها للجلسات و حرفيتها.

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دينا يحيى منتدى الشباب والرياضة رؤية وطن رئاسة مجلس الوزراء وزارة الشباب والرياضة

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