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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الإمام علي بمصر الجديدة يشكون من الظلام الدامس بسبب تعطل أعمدة الإنارة

صدى البلد

أرسلت القارئة مرفت أحمد شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من الظلام الدامس الذي يحيط بمنطقة سكنها.

 

وقالت أحمد في شكواها، نعاني نحن سكان شارع الإمام علي  بحي مصر الجديدة من الظلام الدامس بسبب تعطل أعمدة الإنارة بالمنطقة وهذا يتسبب لنا في مشاكل كثيرة منها انتشار السرقة وعدم القدرة علي الخروج ليلا في هذا الظلام ونحن كبار في السن.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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