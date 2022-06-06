الجنوب إفريقي يعود غدا.. انتصارات وإخفاقات موسيماني مع الأهلي منذ التعاقد معه

يعود بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من بلده جنوب أفريقيا إلى القاهرة غدا الثلاثاء بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ومن المقرر أن يقود المدرب الجنوب أفريقي تدريبات الفريق الأحمر بعد غد الأربعاء استعدادا لمواجهة فريق المصرى بالسلوم بدور الـ 32 لبطولة كأس مصر المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل على ملعب السلام.

ومنذ قدوم بيتسو موسيمانى للأهلى فى أكتوبر 2020 حمل سجله الجنوب إفريقي العديد من الانتصارات والخسائر في البطولات المحلية والقارية.

صدى البلد يستعرض إنجازات وإخفاقات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فى المسابقات المحلية والقارية.

موسم 2019/20

حصد لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق الزمالك

توج بلقب كأس مصر

موسم 2020/21

فشل فى التتويج بلقب كأس السوبر المحلى أمام طلائع الجيش

أخفق فى حصد لقب الدورى الممتاز وتوج به غريمه التقليدي نادي الزمالك

توج بلقب كأس السوبر الإفريقى

توج بلقب دورى أبطال إفريقيا على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي

حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية

كأس مصر القديم جار استكماله

موسم 2021/22

الدورى جار استكماله

توج بلقب كأس السوبر الأفريقى على حساب فريق الرجاء المغربي

حصل فى كأس العالم للأندية على المركز الثالث

نال المركز الثانى في دورى أبطال افريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي الذى توج باللقب

كأس مصر الجديد لم يبدأ

ودع كأس الرابطة المحترفة

كان بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، قال في تصريحات عبر موقع «idiskitimes» الجنوب إفريقي، إنه لا يرغب في انتقاد مدرب جنوب إفريقيا هوجو بروس ويأمل في تدعيمه على الرغم من أن هناك بعض المشكلات معه، ومنها تصريحاته حول بيرسي تاو مهاجم الأهلي.

وتابع موسيماني: " لم أقل أي شيء عن هوجو بروس لأنني لا أريد أن أكون الرجل الذي لم يحقق أي شيء مع منتخب البافانا بافانا ويبدأ الآن في انتقاد مدربي المنتخب، لم أنتقد أي مدرب للمنتخب لأنه في مكان صعب وأنا كنت في المسئولية وأعرف ذلك".

وأكمل موسيماني: "نعم، أعلم أن بعض المدربين المحليين لم يكونوا سعداء معه بسبب طريقة التعامل معهم، وعدم تقدير ملاحظاتهم وتقارير الإصابة، ونوع التدريب، لكنني عندما كنت مدربا للمنتخب كنت أعطي الجميع التقارير الخاصة بهم للتوضيح"

وأختتم: “عندما اشترينا بيرسي، جاء إلينا مصابًا من المنتخب، لم أحصل على التقرير، أردت أن أعرف ماذا حدث، وأين أصيب، وماذا تقول إصابته؟ ماذا نفعل؟ نحن بحاجة إلى التعاون”.

كأس السوبر المحلى لم يحدد بعد