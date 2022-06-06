قتيل على الأقل في دروزكيفكا الأوكرانية بعد قصف صاروخي روسي |فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو بعنوان، قتيل على الأقل في دروزكيفكا الأوكرانية بعد قصف صاروخي روسي.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الاثنين، عن عزم بلاده إرسال منظومات صواريخ متعددة الإطلاق لأوكرانيا يصل مداها إلى 80 كيلومترا.

وقال وزير الدفاع البريطاني: "الأنظمة الصاروخية المتعددة الإطلاق ستمكن أصدقاءنا الأوكرانيين من حماية أنفسهم بشكل أفضل".

وأضاف: " دعم بلادي لأوكرانيا سيتغير مع تطور الأساليب الروسية".

وكانت أعلنت إسبانيا، أمس الأحد، أنها ستزود أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات ودبابات.

ووفقا لوكالة "رويترز"، نقلت جريدة "إلبايس" الإسبانية عن مصادر حكومية، اليوم الأحد، قولها إن إسبانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات ودبابات ليوبارد كدعم عسكري للبلاد.