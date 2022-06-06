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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاحتفال باليوم العالمي.. إعلان الخارجة أول مدينة صديقة للبيئة والمناخ ..فيديو

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " تقريرا عن اعلان مدينة الخارجة أول مدينة صديقة للبيئة في اليوم العالمي للبيئة .

وأوضح التقرير ، أن المدينة تقع في محافظة الوادي الجديد ، وقامت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد مع محافظ الوادي الجديد بزيارة عدد من المشاريع الاستثمارية الزراعية ، ومشروع " واحة الحرير " .

وبدأت وزيرة البيئة ومحافظ الوادي الجديد ، جولتهما بمشروع تفقد تجربة زراعة أسطح المباني ضمن جهود المحافظة للتوسع في الرقعة المستزرعة وزيادة المسطحات الخضراء،  حيث أشارت إلى أنه تم إطلاق مبادرة " زراعة أسطح المباني" بالمحافظة للمساعدة في خفض درجات الحرارة وتلطيف الجو.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مبادرة زراعة أسطح المدارس والتى انطلقت من مدرسة السلام الإعدادية القديمة التابعة لإدارة الخارجة التعليمية تعد نموذجا فعليا يمكن من خلاله تعريف الأطفال على كيفية الحفاظ على البيئة كجزء من حياتهم مضيفة أن ذلك يعد تمهيدا لتعميمها علي جميع مدارس المحافظة، حيث تبلغ المساحة المنزرعة نحو ١٠x٦٠م، وتضم مجموعة من النباتات الطبية والعطرية والجارونيا والزعتر كما تم استغلال جزء من فناء المدرسة لإنشاء صوب زراعية وحديقة نباتات وأشجار مثمرة لتدريب الطلاب علي عملية الزراعة.

مدينة صديقة للبيئة برنامج صباح الخير يا مصر الخارجة أول مدينة صديقة للبيئة توك شو وزيرة البيئة

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