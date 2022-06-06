جمال شعبان يطمئن محبيه: الحمد لله أحسن ما زال في العمر بقية

نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، منشورا جديدا من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” وأكد من خلاله استقرار حالته الصحية بشكل جيد.

وقال “ الحمد لله أحسن ما زال في العمر بقية”

وكان فد تعرض الدكتور جمال شعبان أستاذ كهرباء القلب وعميد معهد القلب السابق لوعكة صحية بنوبة قلبية حادة.

وكتب شعبان بوست قائلا "رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ نجوت بفضل الله

ثم رصيدي من رضا المرحومة الوالدة ودعوات الغلابة نجوت من وعكة قلبية حادة.

ومن أعراض النوبة القلبية

ألم في الصدر - شعور بالضغط ، وثقل ، وضيق أو ضغط على صدرك

ألم في أجزاء أخرى من الجسم - يمكن أن تشعر كما لو أن الألم ينتشر من صدرك إلى ذراعيك (عادةً الذراع الأيسر ، ولكن يمكن أن يؤثر على كلا الذراعين) والفك والرقبة والظهر والبطن

الشعور بالدوار

التعرق

ضيق في التنفس

الشعور بالغثيان (القيء)

شعور غامر بالقلق (على غرار نوبة الهلع)

السعال أو الصفير

غالبًا ما يكون ألم الصدر شديدًا ، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من ألم خفيف فقط ، مثل عسر الهضم.

في حين أن أكثر الأعراض شيوعًا لدى كل من الرجال والنساء هو ألم الصدر ، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس أو الشعور أو المرض وآلام الظهر أو الفك.