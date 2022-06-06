أستاذ سياسة: الرئيس السيسي قدم أفريقيا إلى العالم مرة أخرى

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى كانت عاما مبهرا، فهذه المرحلة يطلق عليها الإحياء الثانى لمصر فى أفريقيا.

وأضاف “فهمى”، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامية رشا مجدى، أن الرئيس السيسي قدم أفريقيا إلى العالم مرة أخرى، خاصة بعد مشاركة مصر في المؤتمرات والمحافل الدولية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى كثيراً ما يؤكد أن قارة أفريقيا جاذبة للاستثمار ولها فرص واعدة، متابعاً أن ترتيب الدولة والأجهزة المصرية يدور حول الابتكار والمجالات الجديدة.

وتابع أن مصر تشارك فى العديد من المجالات الخاصة بالتكنولوجيا والبنية التحتية وغيرها، من المؤتمرات التي تؤكد دور مصر الريادى فى أفريقيا.