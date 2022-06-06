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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتخيل ما سيحدث لجسمك عند تناول تمر العجوة يوميا؟

التمر
التمر

غالبًا ما يرتبط التمر بالحلوى، حلاوتها الطبيعية ونكهتها الغنية تجذب العديد من الأشخاص لتناولها، لكن هذه الفاكهة المغذية يمكن أن تقدم في الواقع بعض الفوائد الصحية الرائعة. 

 

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فيما يلي 3 طرق يمكن أن تحمي بها التمر صحتك.

 

التمر غني بالمغذيات

توفر ثلاثة تمور حوالي 200 سعرة حرارية و 54 جرامًا من الكربوهيدرات مع حوالي 5 جرام من الألياف وجرام من البروتين ولا تحتوي على دهون، يوفر هذا الحجم أيضًا كميات أصغر من مجموعة واسعة من العناصر الغذائية ، بما في ذلك فيتامينات ب وفيتامين ك والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والمنغنيز. 

 

يدعم التمر صحة الجهاز الهضمي

توفر ثلاث تمرات حوالي 18٪ من الهدف اليومي للألياف التي تدعم وظيفة الجهاز الهضمي الجيد، نظرت إحدى الدراسات ، التي نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية ، على وجه التحديد في تأثير استهلاك التمر على القناة الهضمية . 

تم تعيين الرجال الأصحاء بشكل عشوائي لتناول إما سبعة تمرات في اليوم ، أو إضافة تحكم من مزيج الكربوهيدرات والسكر لمدة 21 يومًا، بعد فترة غسل لمدة 14 يومًا ، تحولت المجموعات. 

وجد الباحثون أنه أثناء تناول التمر ، وشهد الأشخاص الخاضعون للدراسة تحسينات في وتيرة حركة الأمعاء وانخفاض مستوى المواد الكيميائية في البراز المعروف أنها تتلف الخلايا وتؤدي إلى حدوث طفرات قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

 

يوفر التمر حماية للدماغ

يُعتقد أيضًا أن المركبات الواقية في التمر تساعد في حماية الدماغ، تشير ورقة بحثية نُشرت في مجلة Neural Regeneration Research إلى أن التمور لها إمكانات علاجية واعدة ضد مرض الزهايمر ، نظرًا لقدرتها على مكافحة الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الدماغ.

التمر الكربوهيدرات الجهاز الهضمي الزهايمر ​​​​​​​health

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