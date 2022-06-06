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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لتنسيق أفضل.. نصائح عند وضع المرايا في منزلك

صدى البلد

تُستخدم المرايا لتعزيز المساحة أو الاتجاه المقطوع في المنزل، حيث تتمتع المرايا بخاصية عكس ما يُرى فيها، لذلك عند وضعها بشكل صحيح يبدو أنها تتضاعف حجم المنطقة المقطوعة. 

 

في حين أن وضعها والعناية المناسبة يمكن أن يؤدي في الواقع إلى الإيجابية  لذلك عند وضع المرايا في المنزل، ضع في اعتبارك ما يجب فعله وما لا يجب فعله وفقًا لما ورد في شاسترا.

 


يمكن وضع المرايا على ارتفاع يصل إلى أربعة أو خمسة أقدام من الأرض أو على الحائط. يجب وضع المرايا أو الأسطح العاكسة الأخرى المصنوعة من الزجاج على الجدران الشرقية أو الشمالية. يجب وضع جميع الأشياء العاكسة، مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة التلفزيون ، في اتجاه الزاوية الجنوبية الشرقية. عندما لا تكون قيد الاستخدام ، احتفظ بالأسطح العاكسة مغطاة إذا كان ذلك ممكنًا.


ضع المرآة بعيدًا عن بئر السلم. يجب عدم استخدام المرايا في المطبخ. كما يجب تجنب استخدام المرايا التي تعكس مساحة المطبخ.
يمكن أن يؤثر الاحتفاظ بمرآة بالقرب من طاولة الدراسة سلبًا على التركيز ، وهو أحد أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند تصميم غرفة دراسة وفقًا للوضع الشاسع.


تجنب وضع مرآتين بجانب بعضهما البعض لأن ذلك سيجلب السلبية إلى المنزل. احتفظ دائمًا بمرآتين في غرف منفصلة أو على الأقل بمسافة طويلة.


قد تؤدي مرآة في الجنوب الغربي إلى إثارة الصراع بين أفراد الأسرة وتؤدي إلى العديد من الحجج. يمكن أن تضاعف المرايا هنا تكاليفك ، وهي نفقات غير ضرورية بشكل عام ، لأن هذا الاتجاه يحكم أيضًا حفظ الأموال.
تأكد من وضع المرايا بطريقة تعكس الأشياء الإيجابية.


يمكن أيضًا النظر في مرآة تعكس طاولة الطعام. سيؤدي ذلك في النهاية إلى زيادة الغذاء في المنزل وجذب الثروة إلى الأسرة.
لا تضع مرآة على باب الحمام أبدًا وإلا ستعكس الطاقات إلى غرفتك أو مكان معيشتك.


يجب أن تعلق مرآة غرفة النوم ، ضع في اعتبارك اتجاهات وضع المرآة المناسبة: الجدران الشمالية والشرقية والشمالية الشرقية والغربية.


إذا كانت غرفة نومك تحتوي على منضدة زينة مع مرآة ، فتأكد من أنها لا تواجه سريرك مباشرة. وفقًا لـ Vastu ، يجب وضع منضدة الزينة مع المرآة في مكان مخفي وغير مرئي من السرير.

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