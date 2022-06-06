نائبة: مبادرة الرئيس للأشقاء الأفارقة تكشف الوعي المصري للنهوض بصحة أبناء القارة

توفير 30 مليون جرعة لقاح كورونا

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير 30 مليون جرعة لقاح كورونا للأشقاء في إفريقيا، والتى كانت ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon".

وأوضحت عبد الحليم فى بيان صحفى لها أن مصر لديها علاقات متميزة مع أشقائها فى الدول الإفريقية وهذا ليس بجديد على دولة بحجم مصر أن تدعم وتؤيد اشقائها ، كما أن مبادرة الرئيس السيسي أتت فى توقيت هام حيث تعاني القارة الافريقية من نقص فى الادوية واللقاحات وان مبادرة الرئيس قد كشفت مدي الدراية الكاملة والحب الشديد لمصر على اشقائها.

وأكملت عضو مجلس النواب: مصر دائما تقف خلف الأشِقاء في القارة الافريقية، وتدعمهم في جميع أزماتهم، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الصحية أو الاجتماعية ، وتحرص دائما على تقديم العون حتى قبل ما يطلب منها ، وعلى مدار سنوات طوال منذ تحرير الدول الافريقية من الاستعمار، وحتى يومنا هذا لا تبخل مصر أبدا بمد يد العون أو المساعدة للقارة الافريقية.

وأكملت د. ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب :لقد لعبت مصر في تلك الفترة دورا محوريا في كافة ملفات القارة، لاسيما فى مجال الصحة، وان هذا المؤتمر يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين جميع الشركاء لتطوير المنظومة الصحية في مصر وأفريقيا، ويعلن عن الريادة المصرية في المجال الطبي والتكنولوجيا الصحية، وتقنيات تجهيز المستشفيات والإمدادات الطبية الحديثة، وذلك بداية من اليوم 5 يونيو إلى يوم 7 يونيو بمركز مصر للمعارض الدولية.