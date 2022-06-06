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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد المصريين بالسعودية: مبادرة مكة تسهل على الحجاج الإجراءات بمجرد وصوله للمملكة.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، تعقيبا على إطلاق "مبادرة مكة" لخدمة الضيوف، إن المبادرة تسهل على الحجاج إجراءات استلام البصمة والتأشيرة عند القدوم لمكة، ويتم عمل كل تلك الإجراءات في بلد الحاج ، وبمجرد وصوله للمملكة يتسلم أمتعته داخل محل سكنه.

 

وأكد عادل حنفي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن تلك الإجراءات تم تطبيقها بالفعل منذ يومين، واستقبلت المملكة أول فوج من الحجيج على مستوى العالم، وكانت الأمور ميسرة للحجيج حتى وصولهم لأماكن إقامتهم.

 

وتابع نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية ، أن الاشتراطات الصحية تتضمن التأكد من تلقي اللقاحات ، ومسحة " بي سي أر " قبل وصوله للملكة ب 73 ساعة.

 

ونوه في تصريح خاص لـ " صباح الخير يا مصر " ، أنه تم بالفعل البدء في التسجيل لحجاج الداخل من المقيمين في جميع الجنسيات ، وعلى رأسهم أكبر جالية في المملكة ، وهي الجالية المصرية ، وذلك من يوم الجمعة الماضية وحتى 9 أيام ، متابعا : " تسجيل المقيمين في المملكة من الجاليات سيتم بنظام القرعة مثل مصر " . 
 

اتحاد المصريين بالسعودية مبادرة مكة برنامج صباح الخير يا مصر عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية توك شو

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