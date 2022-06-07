الشوباشي: مصر نافذة لعرض الفنون ومركز ثقافي يضم خطة ذات ملامح نبيلة

قالت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هناك محاور ومقترحات عديدة جدا تتعلق بالحوار الوطني ، يتمثل أهمها فى إتاحة الفرصة مرة أخرى أمام كبار الفنانين العالميين بضرورة الحضور إلى مصر لأخذ لقطات فوتوغرافية ، وزيارة معالم مصر السياحية مثلما كان يحدث فى الماضي، مشيرة إلى أن الثقافة الرجعية ، التى وصلت لنا خلال العقود السابقة ،قضت بحرمة الفن أو الفساد ، ونجحت وبجدارة فى إقصائهم والتوجه إلى الدول العربية الشقيقة وعلى رأسها المغرب.

أوضحت “ الشوباشي ” خلال حوارها لـ “ صدى البلد ” أن الجهود المتواصلة فى بناء مصر الحديثة فى عهد الرئيس السيسي، و الرامية إلى المساهمة في تطوير الوعي وبناء الإنسان، والارتقاء بالحس الفني نجحت في نقش سطور من نور على صفحات تاريخ الفنون والثقافة إقليمياً وعالمياً، كأحد انعكاسات الريادة المصرية العريقة في كافة المجالات، لافتة إلى أنه ومن هنا وجدت الحاجة لضرورة استقطاب الفنانين العالميين وكبار المشاهير لدورهم الفعال فى نقل ثقافات وفنون العالم إلى شعب مصر من جهة، وجذب مزيد من الاستثمارات والعملة الصعبة للدولة المصرية من جهة أخرى.

وأكدت عضو دفاع النواب، أن مصر ستظل نافذة لعرض الفنون الجادة، ومركزاً ثقافياً تنويرياً يضم خطة ذات ملامح وأهداف نبيلة، تسهم فى تشجيع ومساندة شباب الموهوبين من خلال إتاحة الفرصة لهم للتواصل مع كبار الفنانين العالميين من خلال الفعاليات والأنشطة المتعددة التي تحتضنها مختلف مسارحها .