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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متطلعا للتعاون الإعلامي.. رئيس قطاع الاتصال بالجامعة العربية يشيد بالمستوى المهني لمؤسسة الأهرام

صدى البلد

قام السفير أحمد رشيد خطابي – الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية بزيارة لمؤسسة الأهرام، في إطار الانفتاح والتواصل مع المؤسسات الإعلامية في بلد المقر.

وذكر بيان صحفي صدر عن الجامعة اليوم الاثنين، أن رئيس تحرير الأهرام علاء ثابت قدم للسفير خطابي، خلال استقباله له، بيانات حول المجالات المتنوعة لأنشطة المؤسسة وخاصة أقسام التحرير وما شهدته في المدة الأخيرة من تطوير نوعي، بما يتطلب المواكبة الرقمية، وتحديث أساليب العمل، وإدماج مقاربة النوع حيث يشكل العنصر النسائي 45 في المئة من الجسم الصحفي، فضلا عن تعزيز شراكات في الحقل الإعلامي والأكاديمي.

كما تناول اللقاء فرص التعاون مع قطاع الإعلام والاتصال في مختلف المجالات، بما فيها التدريب وصقل المهارات المهنية، والاستفادة من خبرة هذه المؤسسة في معالجة القضايا الاستراتيجية العربية.

وبعد الاطلاع على جانب من الرصيد الوثائقي المكتوب والفوتوغرافي ل "الأهرام" منذ التأسيس وحركية تفاعلها وتغطيتها للوقائع والأحداث التاريخية، التي عاشتها المنطقة على امتداد قرابة قرن ونصف ، من خلال الإسهامات الخلاقة لكبار المفكرين والصحفيين، أشاد السفير خطابي بالمستوى المهني الرفيع لهذه المؤسسة العريقة، متطلعا إلى أشكال متقدمة من التعاون الإعلامي بين الجانبين.

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