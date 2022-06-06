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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: حماية المنشآت النووية بأوكرانيا من أهم الأولويات العالمية

صدى البلد

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن واحدة من أهم القضايا التي يواجهها العالم اليوم هي سلامة وأمن وحماية المنشآت النووية في أوكرانيا.


جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الإثنين لأعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه العادي بحضور سفراء وممثلي الدول الأعضاء.


وقال جروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل تعاونها الوثيق مع السلطات الأوكرانية، مشيرا إلى زيارته مؤخرا إلى محطة تشيرنوبيل، حيث قدم إلى المجلس تقريرًا شفويًا عن آثار السلامة والأمن والضمانات للوضع في أوكرانيا.


وأشار جروسي إلى تعاون الوكالة الوثيق مع المشغلين والمنظمين في أوكرانيا، إضافة إلى محادثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لافتا إلى تقديم أوكرانيا طلبات محددة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأخذ زمام المبادرة في تقديم المساعدة الفنية والتقنية.


وأوضح جروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضع جيد لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه بكفاءة وسرعة، حيث تعمل الدول والمنظمات الراغبة في مساعدة قطاع الطاقة النووية في أوكرانيا بالفعل معنا ومن خلالنا، منوها إلى قيامه بإنشاء برنامج شامل للمساعدة حيث تشاور حول قائمة مفصلة باحتياجات أوكرانيا مع الدول الأعضاء عبر الآلية الشاملة لشبكة الاستجابة والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
 

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