الجزائر.. إدانة شقيق الرئيس الراحل بوتفليقة ومستشاره بـ 8 سنوات سجنا نافذا

أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، سعيد بوتفليقة المستشار الشخصي وشقيق الرئيس المتوفي عبد العزيز بوتفليقة، بـ 8 سنوات سجنا نافذا.

كما أدانت المحكمة رجل الأعمال علي حداد بـ4 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية تقدر بـ 3 مليون دينار مع حجز جميع الممتلكات.

وفي 31 مايو 2022، أسدل الستار على محاكمة المتهمين في ملف "قناة التلفزيونية الاستمرارية" في حدود الساعة الثامنة مساء، بمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، أين طالبا بالإنصاف ورد الاعتبار أمام الشعب الجزائري.

قبل أن يعلن رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن رفع الجلسة، وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 6 يوليو الجاري، فيما اعتبر المحامون أن ملف الحال فارغ ويهدف للإيقاع بموكليهما.