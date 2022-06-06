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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشدد على إزالة العوائق والالتزام بخطوط التنظيم خلال عمليات الرصف

أعمال الرصف بحي غرب
أعمال الرصف بحي غرب مدينة أسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على إزالة العوائق والالتزام بخطوط التنظيم المقررة خلال عمليات استكمال أعمال الرصف الجاري تنفيذها بشوارع حي غرب ضمن خطة الرصف التي يجري تنفيذها بمراكز وأحياء المحافظة والتي تعتبر أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتاً إلى العمل على رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية للتيسير على المواطنين وتسهيل الحركة والنقل والانتقال مشيراً إلى ضرورة مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة مع الاهتمام برصف جوانب الشوارع للحفاظ على الطرق المرصوفة.

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وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالقرى والمراكز سواء عن طريق جولاته الميدانية او اجتماعاته الدورية أو تكليفه لرؤساء المراكز والأحياء بالنزول إلى أرض الواقع ومتابعة الأعمال ميدانياً نظراً لأهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز والوقوف علي نسب التنفيذ لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن والتي من بينها المرور وهيئة الطرق ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية وشركات المرافق والشركات المنفذة لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال وبذل مزيد من الجهد لإنهاء الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المحددة خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.
كان محافظ أسيوط قد قام بجولة ميدانية ـ في وقت سابق ـ لتفقد استكمال أعمال رصف شارع الكراكون وغرب البلد الرئيسي وشارع المعمل والشوارع الفرعية بمنطقة البيسري بحي غرب أسيوط ضمن جولاته المستمرة للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة جودة الأعمال  رافقه خلالها محمد بشير رئيس حي غرب والمهندس محمد جمال نائب مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال.

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